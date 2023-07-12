На обговорення скандального закону про містобудівну реформу з європартнерами не допустили опонентів

11 липня представники України провели з європейськими партнерами онлайн-обговорення скандальної реформи містобудування. Під час проведення заходу із zoom-зустрічі поступово видалили тих учасників, які виступають проти впровадження цієї реформи.

Про це розповіла у блозі на УП головна редакторка сайту "ЧЕСНО" Ірина Федорів.

За її словами, серед учасників заходу були лідерка "Слуги народу", авторка законопроєкту №5655 Олена Шуляк, віцепрем'єр із відновлення Олександр Кубраков і його заступниця Олександра Азархіна.

Виконавча директорка "Інституту законодавчих ідей" Мартіна Богуславець розповіла, що їхня організація отримала лінк на онлайн-зустріч від колег із Брюсселю і мала представити свої результати аналізу законопроєкту 5655. Але згодом представницю Інституту від'єднали від zoom-зустрічі.

"Спершу зустріч затримувалася на десять хвилин. І коли Рух ЧЕСНО викинули, виникло відчуття, що організатори вирішували, що ж із нами всіма робити. Повторна спроба дала зрозуміти, що організатори вирішують, коли/чи можуть долучити організації до обговорення. Рух ЧЕСНО одразу ж направив листа на електронну скриньку представника Європарламенту Андрюса Кубілюса та Катерині Мусієнко щодо того, що не може потрапити на захід. Через пів години ми отримали відповідь: організаторами є "українські колеги", і "вони люб'язно просять нас" приєднатися, технічна команда нас впустить", - розповіла Федорів.

Не надали доступу до конференції представниці архітекторів Анні Кирій, редакторці відділу політики "Дзеркала тижня" Інні Ведерніковій. Також не змогла вийти в етер Асоціація міст України - із zoom-зустрічі викинули майже десятьох міських голів, зокрема очільників Києва, Львова, Миколаєва та Житомира.

"Оскільки представникам місцевого самоврядування не дали можливості озвучити свою позицію на зустрічі з європарламентаріями, Асоціація міст України пропонує всім євродепутатам, які 11 липня взяли участь в обговоренні законопроєкту 5655 з його лобістами, стати учасниками відкритого обговорення за участі представників місцевого самоврядування, професійної спільноти, громадянського сектору та всіх охочих", – висловився про інцидент виконавчий директор АМУ Олександр Слобожан.

Федорів додала, що після виключення руху ЧЕСНО із зустрічі вдалося з'ясувати, що на зв'язку ще залишалася народна депутатка від "Слуги народу" Ганна Бондар, котра очолює робочу групу, яка напрацьовує альтернативу законопроєкту 5655. Однак згодом і її виключили із зустрічі.

"Я отримала лінк, який також мали мої колеги з парламенту. Приєдналася і одразу побачила, що вже є кілька десятків учасників. Зустріч затримувалася хвилин на 15. Потім я помітила, які учасники почали зникати один за одним. І зрештою на шостій хвилині після початку зустрічі відключили і мене", – розповіла Бондар.

Крім того, народні депутати через проблему з доступом до zoom-зустрічі отримали листа від представника Європарламенту, але дещо іншого змісту. Депутатам порадили звернутися з питань реєстрації на електронну пошту МЗС, додавши, що "очікують на їхню участь у наступних подіях".

"Це не вперше міністерство Кубракова бере участь у заходах, де опоненти містобудівної "реформи" – громадські організації, представники місцевого самоврядування, ЗМІ – сприймаються урядом як контактний зоопарк. Нас кличуть на подію в онлайн-форматі, де можна заблокувати звук або відключити від зустрічі. Більше того, після таких заходів, де громадські організації прямим текстом наголошували на тому, що імплементація законопроєкту неможлива, бо громадяни вимагають вето і є ризики, міністерство Кубракова все одно комунікувало подію так, як йому було вигідно", - заявила головна редакторка сайту "ЧЕСНО".

Нагадаємо, торік у грудні 2022 року Верховна Рада підтримала скандальний Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності. Документ передали на підпис Президенту Володимиру Зеленському. Однак він і досі не підписаний.

Після ухвалення закону була зареєстрована петиція зі зверненням до Президента щодо ветування документа, яка за один день набрала понад 25 тис. підписів.

Цьогоріч у червні Європарламент ухвалив резолюцію, у якій міститься застереження щодо підписання містобудівної “реформи” (проєкт 5655). А Асоціація міст України заявила, що готова аргументувати Зеленському "небезпеку для децентралізації" від скандального закону.