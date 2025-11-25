Київ. Скасована прем’єра
Зеленський підписав закон про покращення якості мобільного інтернету

Відтепер швидкість мобільного інтернету є офіційним показником, за яким контролюватимуть роботу операторів.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4670-IX про покращення стабільності  та якості мобільного інтернету і зв’язку для всіх українців, особливо в умовах війни.

Про це написала пресслужба Верховної ради.

Документ посилює вимоги до якості послуг: відтепер швидкість мобільного інтернету є офіційним показником, за яким контролюватимуть роботу операторів. 

Окремо вдосконалено механізм національного роумінгу. У разі надзвичайних ситуацій мережі зможуть підстраховувати одна одну, щоб люди залишалися на зв’язку.

Що змінюється: 

  • Швидкий інтернет — обов’язковий стандарт якості. Мобільні оператори надаватимуть послуги відповідно до встановлених показників швидкості, щоб зв’язок залишався стабільним і швидким.
  • Українці самостійно перевірятимуть якість мобільного інтернету через смартфони. Результати тесту швидкості автоматично передаватимуться до НКЕК — для аналізу та швидкого реагування на проблеми.
  • Оператори зможуть швидше будувати базові станції в сільській місцевості після скасування мораторію на перевірку.
  • Нацроумінг залишиться доступним і після завершення воєнного стану. Це допоможе зберігати зв’язок у надзвичайних і кризових ситуаціях.

У проєкті закону вказано, що документ набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Кабінет міністрів повинен протягом трьох місяців з дня набрання чинності закону синхронізувати свої нормативно-правові акти із цим законом, а протягом шести місяців забезпечити це міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади та Київською й обласними державними адміністраціями.
