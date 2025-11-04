Рада прийняла закон щодо покращення якості інтернету (доповнено)

Сьогодні, 4 листопада, Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт № 12094, який оновлює правила у сфері електронних комунікацій та наближає їх до стандартів ЄС.

Як зазначає пресслужба парламенту, головна мета — підвищити якість мобільного інтернету і зв’язку для всіх українців та зробити їх більш стабільними, особливо в умовах війни.

Документ посилює вимоги до якості послуг: відтепер швидкість мобільного інтернету — це офіційний показник, за яким контролюватимуть роботу операторів.

Також закон усуває юридичні прогалини, які заважали ефективно перевіряти виконання ліцензійних умов.

Окремо вдосконалено механізм національного роумінгу — у разі надзвичайних ситуацій мережі зможуть підстраховувати одна одну, щоб люди залишалися на зв’язку навіть під час кризових подій чи можливих блекаутів.

Доповнено. Як зазначив глава Мінцифри Михайло Федоров, що це важливий крок до забезпечення безперервного зв’язку для всіх українців.

Що зміниться: