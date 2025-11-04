Рада прийняла закон щодо покращення якості інтернету (доповнено)

Сьогодні, 4 листопада, Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт № 12094, який оновлює правила у сфері електронних комунікацій та наближає їх до стандартів ЄС.
Як зазначає пресслужба парламенту, головна мета — підвищити якість мобільного інтернету і зв’язку для всіх українців та зробити їх більш стабільними, особливо в умовах війни.
Документ посилює вимоги до якості послуг: відтепер швидкість мобільного інтернету — це офіційний показник, за яким контролюватимуть роботу операторів.
Також закон усуває юридичні прогалини, які заважали ефективно перевіряти виконання ліцензійних умов.
Окремо вдосконалено механізм національного роумінгу — у разі надзвичайних ситуацій мережі зможуть підстраховувати одна одну, щоб люди залишалися на зв’язку навіть під час кризових подій чи можливих блекаутів.
Доповнено. Як зазначив глава Мінцифри Михайло Федоров, що це важливий крок до забезпечення безперервного зв’язку для всіх українців.
Що зміниться:
- Швидкий інтернет — обов’язковий стандарт якості. Мобільні оператори надаватимуть послуги відповідно до встановлених показників швидкості, щоб зв’язок залишався стабільним і швидким.
- Українці самостійно перевірятимуть якість мобільного інтернету через смартфони. Результати тесту швидкості автоматично передаватимуться до НКЕК — для аналізу та швидкого реагування на проблеми.
- Оператори зможуть швидше будувати базові станції в сільській місцевості після скасування мораторію на перевірку.
- Нацроумінг залишиться доступним і після завершення воєнного стану. Це допоможе зберігати зв’язок у надзвичайних і кризових ситуаціях.