Також дозволять залишати пропозиції та відгуки про якість роботи провайдера.

У «Дії» хочуть запустити мапу xPON-провайдерів.

Про це повідомив віцепрем'єр Михайло Федоров.

За його словами, так українці зможуть перевірити через застосунок, чи під’єднаний їхній будинок до енергонезалежної xPON-мережі.

«Це допоможе оцінити стабільність інтернету, щоб ви могли спланувати роботу чи навчання під час знеструмлень», - пояснив очільник Мінцифри.

Федоров повідомив, що на мапі можна буде побачити:

провайдерів, які обслуговують конкретний будинок та надають доступ до інтернету за технологією xPON;

скільки годин працюватиме інтернет у разі знеструмлень.

«Також зможете залишати пропозиції та відгуки про якість роботи провайдера. Це створить здорову конкуренцію між провайдерами й підвищить стійкість телеком-інфраструктури по всій Україні», - додав віцепрем'єр.

За словами Федорова, мапа покаже реальний стан покриття енергонезалежним інтернетом по Україні. «Це також дасть змогу виявляти «білі плями» та спрямовувати ресурси туди, де зв’язок потрібен найбільше — особливо в прифронтових громадах», - додав посадовець.