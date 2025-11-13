Так хочуть синхронізувати державу, енергетиків, військових і мобільних операторів, щоб забезпечити роботу безперебійного зв’язку.

В Україні запускають координаційний штабу зв’язку, який працюватиме над забезпеченням безперебійного мобільного та інтернет-зв’язку в умовах війни.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

«Системно працюємо над тим, щоб українці залишалися на зв’язку за будь-яких умов. Попри всі виклики війни, мобільні оператори продовжують масштабувати мережі, будувати нові вежі та підтримувати їх роботу після обстрілів», — зазначив міністр.

Федоров нагадав, що цього року Україна однією з перших у світі протестувала інноваційний зв’язок Starlink Direct to Cell, офіційний запуск якого очікується найближчим часом. Водночас триває розширення мереж xPON, завдяки чому Україна двічі поспіль стала першою у світі за стабільністю фіксованого інтернету.

«Через війну кількість викликів зростає, тому уряд створює Координаційний штаб зв’язку. Наша мета — синхронізувати державу, енергетиків, військових і мобільних операторів, щоб забезпечити роботу безперебійного зв’язку для кожного українця за будь-яких обставин», — наголосив Федоров.

Серед основних завдань штабу: