В Україні запускають координаційний штабу зв’язку, який працюватиме над забезпеченням безперебійного мобільного та інтернет-зв’язку в умовах війни.
Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.
«Системно працюємо над тим, щоб українці залишалися на зв’язку за будь-яких умов. Попри всі виклики війни, мобільні оператори продовжують масштабувати мережі, будувати нові вежі та підтримувати їх роботу після обстрілів», — зазначив міністр.
Федоров нагадав, що цього року Україна однією з перших у світі протестувала інноваційний зв’язок Starlink Direct to Cell, офіційний запуск якого очікується найближчим часом. Водночас триває розширення мереж xPON, завдяки чому Україна двічі поспіль стала першою у світі за стабільністю фіксованого інтернету.
«Через війну кількість викликів зростає, тому уряд створює Координаційний штаб зв’язку. Наша мета — синхронізувати державу, енергетиків, військових і мобільних операторів, щоб забезпечити роботу безперебійного зв’язку для кожного українця за будь-яких обставин», — наголосив Федоров.
Серед основних завдань штабу:
- налагодження роботи мереж під час знеструмлень;
- прискорення взаємодії з мобільними операторами;
- оперативне реагування на ризики для критичної інфраструктури;
- координація готовності мереж до автономної роботи.