Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Технології

Уряд створює координаційний штаб зв’язку

Так хочуть синхронізувати державу, енергетиків, військових і мобільних операторів, щоб забезпечити роботу безперебійного зв’язку.

Уряд створює координаційний штаб зв’язку
Михайло Федоров
Фото: facebook/Михайло Федоров

В Україні запускають координаційний штабу зв’язку, який працюватиме над забезпеченням безперебійного мобільного та інтернет-зв’язку в умовах війни.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

«Системно працюємо над тим, щоб українці залишалися на зв’язку за будь-яких умов. Попри всі виклики війни, мобільні оператори продовжують масштабувати мережі, будувати нові вежі та підтримувати їх роботу після обстрілів», — зазначив міністр.

Федоров нагадав, що цього року Україна однією з перших у світі протестувала інноваційний зв’язок Starlink Direct to Cell, офіційний запуск якого очікується найближчим часом. Водночас триває розширення мереж xPON, завдяки чому Україна двічі поспіль стала першою у світі за стабільністю фіксованого інтернету.

«Через війну кількість викликів зростає, тому уряд створює Координаційний штаб зв’язку. Наша мета — синхронізувати державу, енергетиків, військових і мобільних операторів, щоб забезпечити роботу безперебійного зв’язку для кожного українця за будь-яких обставин», — наголосив Федоров.

Серед основних завдань штабу:

  • налагодження роботи мереж під час знеструмлень;
  • прискорення взаємодії з мобільними операторами;
  • оперативне реагування на ризики для критичної інфраструктури;
  • координація готовності мереж до автономної роботи.
