Reuters: Китай зобов’язав компанії з держфінансуванням у сфері дата-центрів відмовитися від іноземних чипів ШІ

Серед іноземних постачальників, яких може торкнутися заборона, є AMD і Intel.

Китайська влада наказала компаніям, які будують нові центри обробки даних із використанням державних коштів, повністю відмовитися від іноземних чипів штучного інтелекту та перейти на вітчизняні рішення.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

За даними агентства, компанії, що перебувають на ранніх етапах будівництва (готовність об’єкта до 30%), мають видалити вже встановлені іноземні чипи або скасувати відповідні замовлення. Проєкти з вищим рівнем готовності розглядатимуться окремо.

Експерти вважають цей крок одним із найрішучіших у спробах Пекіна усунути іноземні технології з критичної інфраструктури та забезпечити технологічну незалежність у сфері виробництва чипів ШІ.

Це рішення ухвалене на тлі паузи у торговельному конфлікті між США і КНР та після заяви президента США Дональда Трампа про часткове зняття обмежень на постачання чипів Nvidia до Китаю.

Втім, нові вимоги фактично перекреслюють шанси Nvidia відновити свою частку на китайському ринку.

Водночас це відкриває нові можливості для місцевих виробників, зокрема Huawei, яка вже активно розвиває власні лінійки ШІ-чипів.

Наразі не уточнюється, чи поширюється директива на всю територію Китаю, а також які саме відомства виступили її ініціаторами. Відомо, що серед іноземних постачальників, яких може торкнутися заборона, також є AMD і Intel.

Згідно з даними Reuters, китайські проєкти центрів обробки даних із 2021 року отримали понад 100 мільярдів доларів державного фінансування, проте кількість проєктів, що потраплять під нові правила, поки невідома.