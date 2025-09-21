Жодних витоків із Дії: у Мінцифри спростували інформацію про "злив" даних

Міністерство цифрової трансформації України заявило, що інформація про нібито масовий витік даних із застосунку "Дія" не відповідає дійсності.

За словами заступника міністра з питань кібербезпеки та хмар Віталія Балашова, після перевірки встановлено, що поширені у мережі файли є фальсифікованими і не походять із систем "Дії".

Вони складаються зі старих баз, які раніше потрапляли у відкритий доступ з комерційних джерел, а також підроблених записів, доданих для створення враження "свіжого" витоку.

"Це типова практика чорного ринку: старі зливи доповнюють новими фейковими даними, щоб видати їх за актуальні й ввести людей в оману. Ми розцінюємо це як скоординовану атаку, спрямовану на підрив довіри до державних сервісів", — наголосив Балашов.

У Мінцифри вкотре підкреслили, що "Дія" не зберігає персональних даних громадян. Система працює за принципом data-in-transit: інформація підтягується з державних реєстрів лише під час запиту й не накопичується у застосунку чи на порталі.

У березні 2024 року було оприлюднено код "Дії", який перебуває у відкритому доступі. Це дозволяє будь-кому переконатися, що застосунок не містить прихованих баз із даними користувачів.

Раніше схожі фейкові "зливи" вже з’являлися у темному сегменті інтернету, де шахраї намагаються заробити на продажі недостовірних даних.