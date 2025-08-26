Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
​Федоров анонсував нові сервіси у Дії

Михайло Федоров повідомив про 6 нових сервісів.

​Федоров анонсував нові сервіси у Дії
Ілюстративне фото
Фото: Мінцифри

Глава Мінцифри Михайло Федоров повідомив про 6 нових сервісів, які з'являться у Дії. 

За словами Федорова, найближчим часом у Дії з’являться:

  • АІ-асистент на порталі Дія - перший у світі національний АІ-асистент, який надаватиме державні послуги. Перший сервіс — довідка про доходи. Згодом можна буде отримувати консультації та державні послуги, “просто написавши свій запит у чат людською мовою”.
  • е-Нотаріат. Українці зможуть отримувати послуги нотаріату онлайн, що призведе до нової якості, зниження ціни та інших переваг онлайн-сервісів.
  • еАкциз. Паперову акцизну марку замінять електронною, українці зможуть перевірити легальність продукції в Дії, просто відсканувавши електронну марку. Зараз Україна втрачає за рік близько 30 млрд гривень через нестачу податків на алкоголь та тютюн.
  • Шлях пораненого -  комплексний сервіс для військових та їхніх родин, весь процес буде онлайн, а взаємодія з держорганами — автоматична, без черг, збору документів та походів у різні установи.
  • Базова соціальна допомога - комплексна послуга, яка об’єднає всі соцвиплати в одну. Подання заявки відбуватиметься через Дію без паперової бюрократії.
  • Витяг про несудимість з апостилем - документ можна буде замовити з доставкою, а не лише за однією адресою в Києві, як зараз.
