Технології

У Дії стартував відбір членів антикорупційної експертної групи, які стежитимуть за роботою PlayCity

Голосування триває о 21:00 7 серпня. 

У Дії стартував відбір членів антикорупційної експертної групи, які стежитимуть за роботою PlayCity
Опитування у Дії
Фото: Скріншот опитування в "Дії"

Сьогодні, 7 серпня, у Дії стартувало голосування, за допомогою якогоукраїнці можуть обрати членів антикорупційної експертної групи, які стежитимуть за діяльністю держагентства PlayCity.

Про це повідомили у Мінцифри. 

"Залучаємо громадськість до ухвалення стратегічних рішень, щоб забезпечити повну прозорість у регулюванні грального ринку. Українці, обирайте через Дію 9 членів Антикорупційної експертної групи, які стежитимуть за діяльністю PlayCity та разом з агентством реформуватимуть сферу азартних ігор", – зазначили у міністерстві. 

Голосувати можуть до 21:00 7 серпня українці та українки віком від 21 року.

Щоб проголосувати, потрібно оновити застосунок Дія, перейти у"Сервіси" - "Опитування", там ознайомитися із кандидатами та обрати від 1 до 9 членів і підтвердити вибір. Всього є 21 кандидат. 

  • 25 березня цього року уряд ухвалив рішення ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Установлено, що правонаступником майна, прав і обов’язків Комісії є державне агентство ПлейСіті.
  • Перед цим уряд створив держагентство “ПлейСіті”, яке регулюватиме сфери лотерей та азартних ігор. Зазначається, що найголовніше завдання – цифровізувати видачу ліцензій на роботу та створити інструменти для чіткого контролю за ринком і боротьби з нелегальними казино. 
﻿
