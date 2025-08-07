У Дії стартував відбір членів антикорупційної експертної групи, які стежитимуть за роботою PlayCity

Сьогодні, 7 серпня, у Дії стартувало голосування, за допомогою якогоукраїнці можуть обрати членів антикорупційної експертної групи, які стежитимуть за діяльністю держагентства PlayCity.

Про це повідомили у Мінцифри.

"Залучаємо громадськість до ухвалення стратегічних рішень, щоб забезпечити повну прозорість у регулюванні грального ринку. Українці, обирайте через Дію 9 членів Антикорупційної експертної групи, які стежитимуть за діяльністю PlayCity та разом з агентством реформуватимуть сферу азартних ігор", – зазначили у міністерстві.

Голосувати можуть до 21:00 7 серпня українці та українки віком від 21 року.

Щоб проголосувати, потрібно оновити застосунок Дія, перейти у"Сервіси" - "Опитування", там ознайомитися із кандидатами та обрати від 1 до 9 членів і підтвердити вибір. Всього є 21 кандидат.