Реактивні «шахеди»: коли полетять масово і чим збивати

Такий безпілотник — швидший, а тому небезпечніший, ніж вже звичні моделі камікадзе — під час атак на Україну фіксували і раніше, зокрема, у січні 2024-го, але то був одиничний випадок. А в ніч проти 30 липня над Україною зафіксували до восьми реактивних “ ш ахедів”, заявив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат у марафоні Єдині новини. У ніч на 31 липня, ймовірно, теж були такі БПЛА, сказав він. Тож наразі може йтися про як мінімум дрібносерійне виробництво нових БПЛА, а якщо Росія не пошкодує грошей на зусиль — то й повноцінне масове.

Сергій Бескрестнов (Флеш), фахівець і консультант Сил оборони з радіотехнологій, повідомив у соцмережах, що росіяни два дні поспіль застосовували проти нас « ш ахеди» з реактивним двигуном. «На жаль, тепер ми з вами дізнаємося новий нічний звук — звук реактивного « ш ахеда». Це відповідь противника на успіх наших зенітних дронів», — написав він.

Фото: obozrevatel.com Реактивний шахед - 'Герань 3' - модернізований ударний дрон-камікадзе типу Shahed 238

Що відомо про реактивні «шахеди»

Це ударний безпілотник Shahed-238, продукт іранського Університету аерокосмічних наук та технологій «Ашура», презентований російській делегації у листопаді 2023 року. Нещодавно портал “Мілітарний” писав про оприлюднену технічну документацію, яка дає уявлення про характеристики цього БПЛА. Він має дальність польоту 1000 км (в інших документах — 2000 км) та може підніматися на висоту до 9000 м і рухатися зі швидкістю до 600 км/год. Поширений «Шахед-136» або «Герань-2» з поршневим двигуном — дальність польоту до 1000 м, висота до 4000 м, швидкість близько 185 км/год. Довжина реактивного виробу — 3,5 метра, розмах крила — 3 метри. Він важчий за “Шахед-136“ — 370 кг злітної маси проти 200 кг, але бойова частина у обох моделей однакова — 50 кг (хоча “Мілітарний” повідомляв, що в результаті еволюції росіяни вже можуть збільшувати її до 90 кг).

У лютому ГУР стало відомо, що Росія налагоджує виробництво власного аналога Shahed-238 — “Герань-3“ з малогабаритним турбореактивним двоконтурним двигуном Tolou-10/13. Це мало забезпечити швидкість польоту до 550–600 км/год та дальність 2500 км, що робило безпілотник маловразливим для традиційних мобільних вогневих груп, оснащених стрілецьким озброєнням та дронів-перехоплювачів з електричними двигунами.

“Герань-3” надто швидко пролітає, на реакцію людини замало часу і в цьому головна небезпека. “Фактично, радіолокаційно він відображається як крилата ракета по параметрах польоту, тому що швидкість там може бути 500 плюс кілометрів на годину. Такі цілі перехоплювати можуть далеко не всі засоби, які ми сьогодні застосовуємо”, — пояснив речник ПС.

Свіжий аналіз: попередні характеристики — рекламні

“Герань-3” — копія іранського оригіналу — найімовірніше, все ж має 50 кг бойової частини, говорить LB.ua авіаційний експерт Валерій Романенко. Форма безпілотника дещо змінилася — у хвостовій частині, бо довелося її аеродинамічно перекомпонувати під реактивний двигун.

Фото: Юрій Стригун авіаексперт Валерій Романенко

“Параметри, раніше озвучені медіа, — рекламні”, — вважає фахівець. Фізика процесу така, що 600-800 км/год. швидкості такий БПЛА розвинути не здатний, максимум — 400-450 км/год., більше не дозволяє аеродинаміка. Також навряд чи безпілотник долає заявлені раніше 2000-2500 км дальності польоту.

“Це абсолютно нереально, дальність мала б знизитися, порівняно з “Шахед-136”, оскільки реактивний двигун споживає значно більше палива, ніж поршневий. Параметри швидкості покращуються за рахунок дальності”, — пояснює Романенко. Тож насправді дальність польоту становить 600-700 км (точно менше 1000 км). Це залежить від потужності двигуна, про яку точно нічого ще не відомо.

Загалом існує ціла лінійка китайських двигунів для авіаційних моделей (а у “Герані-3” саме такий, а не авіаційний). Точніші дані може дати розрахунок аеродинаміки апарату, виконаний, наприклад, конструкторським бюро. “Він необхідний вже для того, щоб наші зенітні засоби могли пристосовуватися до їх збиття”, — говорить Валерій Романенко.

Росіяни постійно працюють над удосконаленням “шахедів”

Співрозмовники LB.ua у воєнній розвідці кажуть, що ворог здійснив ряд важливих вдосконалень своїх БПЛА. Зокрема, РФ вдалось збільшити стійкість «Шахедів» проти засобів РЕБ завдяки використанню захищених CRPA-систем (антени з контрольованою спрямованістю прийому) та збільшенні кількості елементів антени з чотирьох до шістнадцяти.

Також на БПЛА з’явились додаткові модулі, такі як LTE-модем, мікроконтролери та міні-комп’ютер. На окремих бортах виявлені відеокамери, які в поєднанні з вказаними елементами дозволяють передавати відео і телеметрію на віддалені сервери для збільшення ефективності атак, в тому числі для швидкого реагування операторами противника на зміну ситуації.

Експерти розвідки зафіксували і зміни в конструкції БПЛА, скажімо, оснащення їх додатковими комплексами для застосування в умовах підвищеної вологості та холодного клімату.

Фото: obozrevatel.com Реактивний шахед - 'Герань 3' - модернізований ударний дрон-камікадзе типу Shahed 238

Зазнають трансформацій й бойові частини. Окрім згаданої 90-кілограмової БЧ, експерти фіксують також використання бойових частин кумулятивно-осколково-запалювальної дії, а також тандемні бойові частини для ураження захищених укриттів.

Чим збивати: старі-добрі ЗРК та винищувачі

Ударні дрони з реактивним двигуном наразі небезпечніші, бо мобільні вогневі групи і легкі ракети з лазерним наведенням не встигатимуть відреагувати, пояснює авіаційний експерт. 400-450 км/год — це половина швидкості крилатої ракети, що поза зоною їхньої досяжності. Група матиме кілька секунд, щоб виявити, ідентифікувати об’єкт, прицілитися і відкрити вогонь.

Доведеться застосовувати зенітну артилерію з оптоелектронним чи радіолокаційним наведенням (ракети з лазерним наведенням не впораються). По таких БПЛА зможуть працювати «Гепарди» (німецька зенітна самохідна артилерійська установка) і легкі артилерійські зенітні системи (як от німецькі комплекси «Skynex» і «Skyranger»). Добре працюватимуть ЗРК «Avenger» (американський самохідний ЗРК малої дальності, змонтований на шасі позашляховика HMMWV), німецькі IRIS-T та різні ПЗРК (американський «Stinger», радянська «Ігла» тощо).

“Реактивний двигун дає добре теплове випромінювання, на порядок сильніше, ніж поршневий. Тому ракетні головки з інфрачервоним наведенням усіх типів будуть прекрасно реагувати”, — говорить Романенко. Навіть в межах міста можна було б визначити місця для стрільців із ПЗРК (хоч в цілому і небажано збивати безпілотники над містами).

“Ймовірно, доведеться витрачати на них повноцінні зенітні ракети. Хоча б на першому етапі, поки знайдуть якісь їхні вади”, — каже експерт.

Можна буде застосовувати проти «реактивних» атак винищувачі, зокрема, F-16 з ракетами малої дальності типу AIM-9 Sidewinder. Але лише тоді, коли безпілотники летітимуть на певній висоті.

Фото: Нацполіція Знешкоджений шахед попереднього покоління Shakhed 136

На думку авіаційного експерта, “Герань-3” хоч і здатні теоретично піднятися на 7-9 км вгору, та на практиці не робитимуть цього: це потягне за собою втрату дальності польоту через високу втрату палива. А якби тримали хоча б 1000 м висоти, це стало б справжнім подарунком нашій ППО. За таких умов і наземні радари, і радари літаків бачать їхній рух з великої відстані на всьому маршруті і різні засоби, зокрема, винищувачі можуть вражати до 100% безпілотників. Тому російські БПЛА рідко виринають на таку висоту і зазвичай літають на надмалих висотах — нижче 200 м (а там на них чекають ПЗРК).

Не ефективні проти реактивної новинки

Водночас системи лазерного наведення — наприклад, APKWS, що перетворює некеровані ракети в високоточний боєприпас, – не ефективні. А якраз вони досі вважалися відносно недорогими і ефективними засобами для збиття ворожих дронів (а в січні 2025 року Сили оборони вперше знищили за допомогою такої системи крилату ракету).

Реактивні «Шахеди» надто швидко пролітатимуть зону їх ураження, оператор не встигатиме впіймати об’єкт, натиснути кнопку, щоб головка самонаведення його захопила, а ще ж ракеті треба час, щоб наздогнати безпілотник. Тож вони залишаться винятково для старих різновидів “шахедів”.

Не вженуться за “Герань-3” і зенітні дрони-перехоплювачі. “Хіба що на зустрічних курсах, а навздогін — точно ні. Та й на зустрічних шанси — долі процента, надто висока швидкість зближення, навіть елементи ШІ не допоможуть підвищити ймовірність ураження”, — міркує Валерій Романенко. А створювати з антидронів завісу — означає втрачати їх десятками задля мізерного шансу уразити. Тому деякі експерти, зокрема і Сергій Флеш, вважають, що розробка з реактивним двигуном лежала у росіян, як туз у рукаві, для часу, коли українські Сили оборони освоять зенітні дрони проти “шахедів” і настане час їх знову модернізувати.

“Загалом частина засобів ППО відпадають, але для іншої в боротьбі проти “шахедів” — тих чи інших — нічого не змінюється”, — резюмує Романенко.

Фото: соцмережі окупантів Реактивний шахед - 'Герань 3'

Але ще треба дослідити, чи вразливі “Герань-3” та “Шахед-238” до засобів РЕБ, завдяки яким безпілотники збиваються з курсу і локаційно втрачаються. Росіяни вже значно вдосконалили стійкість “шахедів” до РЕБ, каже Романенко, але слід напрацьовувати практику їх глушіння. Стійкість досягається нарощуванням кількості периферійних патч-антен БПЛА, які відповідають за його зв'язок з супутниками через GPS. Щоб обдурити антену “шахеда” і відвести його від цілі, потрібно встановити джерела радіоперешкод з розрахунку n-1 (n — кількість патч-антен). Коли таких елементів CRPA-антени на ворожих безпілотниках було всього по 4, було досить встановити 3 джерела радіоперешкод, щоб вони “переконали” його в правильності руху хибним, вигідним нам маршрутом. А коли справа дійшла до 8, 12 і навіть згаданих 16 елементів, таку кількість “глушилок” забезпечити вже значно складніше. Все питання — які саме CRPA-антени ставитимуть на реактивні “шахеди”.

Літатимуть масово хіба що наприкінці року

Реактивний двигун мінімум разів у чотири дорожчий, ніж поршневий: коштує 40-80 тисяч доларів, не 10-15. Це тягне за собою загальне здорожчання виробу, бо велика швидкість означає більші навантаження, певні вимоги до конструкції тощо. Проблем дістати у необхідних обсягах такі двигуни у РФ немає, вважає Валерій Романенко, досі від масштабування виробництва їх могла стримувати хіба що вартість БПЛА. Якщо і дешевші версії ефективні — навіщо платити більше? “Але зараз за рахунок нарощування обсягів виробництва вони хочуть зменшити вартість виробу, що наразі мінімум втричі вища, ніж у “Шахеда-136””, — пояснює експерт.

Поки що можемо говорити про дрібносерійне чи навіть експериментальне виробництво, але в “Алабузі” заклали нові цехи і приміщення гуртожитків для робочої сили. “Ймовірно, КНДР відправить туди своїх «рабів». Росіяни не дуже хочуть збирати “шахеди” — мати справу з епоксидними смолами та іншими шкідливими матеріалами”, — говорить Романенко.

За інформацією воєнної розвідки, ворог планує виготовити у 2025 році близько 40 тисяч ударних БПЛА типу “Шахед/Герань-2” та 24 тисячі хибних цілей (БПЛА “Гербера”). У найближчих планах ворога вийти на шість тисяч БПЛА на місяць.