Правила ЄС щодо штучного інтелекту будуть впроваджені відповідно до графіків, ‒ Єврокомісія

ЄК відкинула пропозиції та тиск з боку деяких компаній та кількох країн ЄС щодо тимчасової паузи.

Знакові правила Європейського Союзу щодо штучного інтелекту будуть впроваджені відповідно до графіків, узгоджених законодавцями та країнами ЄС.

Про це пише Reuters з посиланням на Європейську комісію.

ЄК відкинула пропозиції та тиск з боку деяких компаній та кількох країн ЄС щодо тимчасової паузи.

“Я справді бачив багато звітів, багато листів і багато речей щодо закону про штучний інтелект. Дозвольте мені бути якомога яснішим, час не зупиняється. Немає пільгового періоду. Немає паузи”, – заявив речник Комісії Томас Реньє на пресконференції.

Він додав, що є юридичні терміни, встановлені в юридичному тексті. “

Положення набули чинності в лютому, зобов'язання щодо моделей штучного інтелекту загального призначення почнуть діяти в серпні, а наступного року у нас є зобов'язання щодо моделей високого ризику, які набудуть чинності в серпні 2026 року”, – уточнив він.