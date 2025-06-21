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Хакери злили в мережу мільярди паролів до акаунтів у популярних сервісах

Один з найбільших витоків даних в історії.

Хакери злили в мережу мільярди паролів до акаунтів у популярних сервісах
Фото: Stock

Агенція Cybernews, що займається питаннями кібербезпеки, стверджує, що у мережі з'явилася безпрецедентна кількість злитих особистих даних для входу у популярні онлайн-сервіси.

Як пише Associated Press, хакерам вдалося вкрасти паролі до близько 16 мільярдів облікових записів на таких популярних платформах як Apple, Google та Facebook. Інформація зібрана у близько 30 базах даних, створених зловмисниками.

Експерти переконані, що серед скомпрометованих паролів є дублікати, тому точна кількість людей, що постраждали від кібератаки, залишається невідома. Проте вже зараз спеціалісти говорять про один з найбільших витоків даних за історію Інтернету. 

Користувачам радять якомога швидше змінити паролі, а також дотримуватися "цифрової гігієни" - не використовувати одну й ту саму комбінацію в різних акаунтах та додатково захищати запис двоетапною автентифікацією.
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