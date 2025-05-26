Reuters: Путін наказав "душити" іноземні IT-сервіси, які діють "всупереч інтересам Росії"

На думку Путіна, Microsoft та Zoom начебто діють "проти російських інтересів".

Президент РФ Владімір Путін закликав "душити" іноземні сервіси, такі як Microsoft і Zoom, які начебто діють всупереч інтересам Росії.

Про це пише Reuters.

Путін заявив у понеділок, що іноземних постачальників послуг, на кшталт Microsoft та Zoom, які начебто діють проти російських інтересів, слід "придушити". Мовляв РФ не "стелитиме доріжку" іноземним компаніям, які "поставили свої трудові колективи у важке становище і втекли з країни".

Також російський диктатор заявив, що Кремль розроблятиме свої програмні забезпечення.