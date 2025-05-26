Обмін надії: «Міша живий! Мій Міша живий!»
Обмін надії: «Міша живий! Мій Міша живий!»
«Хижі жінки». Трохи про мораль і звичаї росіян
«Хижі жінки». Трохи про мораль і звичаї росіян
Ігор Ліскі: «Угода зі США наближає Україну до перемоги»
Ігор Ліскі: «Угода зі США наближає Україну до перемоги»
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Унаслідок нічної атаки на Київщині загинули четверо людей, є поранені (оновлено)
Унаслідок нічної атаки на Київщині загинули четверо людей, є поранені (оновлено)
Як тебе не любити. Хто зі столичних чиновників обирає жити подалі від Києва
Як тебе не любити. Хто зі столичних чиновників обирає жити подалі від Києва
Паломництво та/або звичайний туризм: де і як шукати Бога?
Паломництво та/або звичайний туризм: де і як шукати Бога?
​У ГУР пояснили, чому серед звільнених 23–25 травня полонених не було бійців "Азову"
​У ГУР пояснили, чому серед звільнених 23–25 травня полонених не було бійців "Азову"
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
ГоловнаТехнології

Reuters: Путін наказав "душити" іноземні IT-сервіси, які діють "всупереч інтересам Росії"

На думку Путіна, Microsoft та Zoom начебто діють "проти російських інтересів".

Reuters: Путін наказав "душити" іноземні IT-сервіси, які діють "всупереч інтересам Росії"
Фото: EPA/UPG

Президент РФ Владімір Путін закликав "душити" іноземні сервіси, такі як Microsoft і Zoom, які начебто діють всупереч інтересам Росії.

Про це пише Reuters.

Путін заявив у понеділок, що іноземних постачальників послуг, на кшталт Microsoft та Zoom, які начебто діють проти російських інтересів, слід "придушити". Мовляв РФ не "стелитиме доріжку" іноземним компаніям, які "поставили свої трудові колективи у важке становище і втекли з країни". 

Також російський диктатор заявив, що Кремль розроблятиме свої програмні забезпечення.

﻿
Теми: , , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies