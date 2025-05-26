Нідерланди відправили останню партію обіцяних Україні винищувачів F-16

Останні нідерландські винищувачі F-16, призначені для України, вилетіли з авіабази Фолькель до Бельгії, де їх готуватимуть до доставки.

Про це інформує пресслужба Міноборони Нідерландів.

На авіабазі "Фолькель" під час відправки винищувачів був присутній міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс. Він назвав це ностальгічним моментом, адже F-16 десятиліттями відігравали важливу роль для Повітряних сил країни.

"Сьогодні, коли ми прощаємося після переходу на F-35, я не міг уявити кращого місця призначення, ніж Україна. Через щоденні російські авіаудари F-16 мають життєво важливе значення для України. Це дозволяє їм стримувати російську агресію і для нас", — каже міністр.

Брекельманс додає, що у мирний час навчання на цих винищувачах триває роками, але українські пілоти та техніки змогли опанувати F-16 "у рекордні терміни".

Винищувачі F-16 вже допомогли українським військовим збивати крилаті ракети й дрони і рятувати життя. Міністр наголосив, що ці літаки мають кращі технічні можливості й вищу виживаність у бою, ніж радянські, які досі використовувала Україна.

У Міноборони наголосили, що загалом Нідерланди передали Україні 24 винищувачі. Країна продовжить передавати все необхідне для обслуговування F-16: запчастини, боєприпаси та паливо.