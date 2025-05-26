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Cаудівська Аравія вперше із 1952 року дозволить обмежений продаж алкоголю

Таким чином у країні планують збільшити приплив туристів. 

Cаудівська Аравія вперше із 1952 року дозволить обмежений продаж алкоголю
Готель Ritz-Carlton в Ер-Ріяді
Фото: EPA/UPG

Саудівська Аравія вперше із 1952 року дозволить обмежений продаж та вживання алкогольних напоїв у 2026 році. 

Як пише "Радіо Свобода", це є частиною підготовки країни до всесвітньої виставки EXPO 2030 та чемпіонату світу з футболу 2034 року.

Продавати алкоголь дозволять у певних районах. Буде лише 600 місць продажу по всій країні. Переважно це будуть готелі, курорти та зони, призначені для туристів. Продаж буде дозволений лише в ліцензованих закладах із навченим персоналом. Там можна буде продавати пиво, вино та сидр. Найміцніші алкогольні напої, як і раніше, будуть заборонені, як і особисте виробництво алкоголю.

Зміни в алкогольній політиці є частиною програми щодо розвитку економіки країни. Зокрема, вона спрямована на розширення туризму. Влада вважає, що зміни допоможуть створити нові робочі місця та залучити іноземні інвестиції.

  • Ще минулого року Саудівська Аравія готувалася відкрити свій перший алкогольний магазин у столиці Ер-Ріяді, який мав обслуговувати виключно дипломатів-немусульман.
  • Алкоголь у Саудівській Аравії доступний тільки через дипломатичну пошту або на чорному ринку. У країні діють суворі закони проти вживання алкоголю, які можуть каратися сотнями ударів батогом, депортацією, штрафами або тюремним ув’язненням, а експатріантам також загрожує депортація. Після реформ побиття батогом переважно замінили в'язницею.
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