Винищувач F-15E ідеально підходить для полювання на дрони

Нещодавно американський мілітарний подкаст опублікував фото винищувача F-15E Strike Eagle ВПС США, оснащеного щонайменше трьома семизарядними 70-міліметровими ракетними блоками під лівим крилом. Якби ще три блоки з правого боку — це колосальні 42 ракети, які можна нести разом з вісьмома традиційними ракетами класу повітря — повітря. Таке спорядження перетворило б F-15E на летючий корабель для боротьби з безпілотниками, констатує видання The War Zone .

Фото: The Merge F-15E Strike Eagle ВПС США, оснащений трьома семизарядними 70-міліметровими ракетними блоками ВПС США, оснащений трьома семизарядними 70-міліметровими ракетними блоками

Повітряні сили вже довели надзвичайну цінність 70-міліметрових ракет з лазерним наведенням Advanced Precision Kill Weapon System II (APKWS II) у бойових діях класу повітря — повітря на винищувачах F-16. Інтеграція APKWS II до арсеналу F-15E не дивна, особливо враховуючи, наскільки активно ці літаки протидіють менш ефективним повітряним загрозам.

Зображення ракетного F-15E нижче вперше з'явилося вчора в соціальних мережах The Merge, подкасту про військову авіацію та пов'язаного з ним інформаційного бюлетеня.

Хоча The Merge стверджує, що на той момент літак ніс шість ракетних блоків, на зображенні на лівому підкриловому пілоні літака чітко видно лише три, але симетричне навантаження має сенс. Блоки, повні ракет APKWS II з лазерним наведенням, відносно легко помітити, оскільки ця зброя довша за некеровані 70-міліметрові типи, у результаті чого носові частини помітно виступають попереду. У своєму нинішньому вигляді APKWS II складається переважно із секції лазерного наведення, розташованої між однією з різних типів бойових частин і стандартним 70-міліметровим ракетним двигуном.

Крім ракетних блоків, Strike Eagle має вдосконалену ракету класу повітря — повітря середньої дальності AIM-120 (AMRAAM) без стабілізаторів і блок для льотних випробувань під лівим крилом. На станціях під лівим і правим повітрозабірниками літака відповідно розміщені вдосконалений цілевказівний блок (ATP) AN/AAQ-33 і навігаційний блок AN/AAQ-13, який містить інфрачервоний датчик переднього огляду й радар, що стежить за місцевістю.

Коли F-15E отримає дозвіл на оперативно використовувати ракети APKWS II, невідомо.

На озброєнні США високоточні керовані ракети були інтегровані на винищувачі морської піхоти AV-8B Harrier і F/A-18C/D Hornet, а також F-16C/D Viper і A-10 Warthogs ВПС США. Гелікоптери морської піхоти AH-1Z Viper і UH-1Y Venom, а також MH-60R/S Seahawk ВМС США й AH-64D/E Apache армії США також можуть використовувати APKWS II.

Повне повітряне спорядження для F-15E наразі складається з восьми ракет. Чотири ракети або малої дальності AIM-9 Sidewinder, або AIM-120 (AMRAAM) можна завантажити на пускові рейлінги з обох боків двох підкрилових пілонів Strike Eagle. Ще дві AIM-120 — на пілонах на кожен конформний паливний бак (CFT), прикріплений до боків фюзеляжу. Літаки також можуть нести широкий спектр боєприпасів класу повітря — земля й іншого озброєння на пілонах під крилами, на CFT і нижній центральній підвісці.

Фото: USAF F-15E з парою ракет AIM-9X Sidewinder під лівим крилом і ракетою AIM-120, завантаженою на пілон на крилі льотного навісу з лівого боку фюзеляжу Винищувачз парою ракетпід лівим крилом і ракетою, завантаженою на пілон на крилі льотного навісу з лівого боку фюзеляжу

Додавання APKWS II до і без того дуже великого арсеналу F-15E дасть літаку додатковий, менш витратний інструмент для точного ураження різноманітних наземних цілей.

Але, мабуть, найзахопливіший потенціал комбінації Strike Eagle й APKWS II як засобу для знищення повітряних цілей. Як ми зазначали раніше, винищувачі F-16 ВПС уперше використали ракети з лазерним наведенням в оптимізованій для протиповітряної боротьби конфігурації, щоб збивати безпілотники хуситів. ВПС оголосили ще у 2019 році, що продемонстрували здатність APKWS II використовувати як зброю повітря — повітря у випробуванні, в якому F-16 збив сурогат дозвукової крилатої ракети. APKWS II також перевірений у бойових умовах у ролі земля — повітря проти безпілотників, а також у режимах повітря — земля і земля — земля.

U.S. Fighter aircraft shoot down Iran-backed Houthi one-way-attack drones with AGR-20 FALCO Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS) Laser Guided 2.75" Rockets.#HouthisAreTerrorists pic.twitter.com/bDoVnKwotc — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 19, 2025

З січня фіксували польоти F-16 над Близьким Сходом з озброєнням класу повітря — повітря, що включає один або два семизарядні 70-міліметрові ракетні блоки, а також традиційні ракети класу повітря — повітря й цільові блоки LITENING. F-15E з шістьма семизарядними ракетними блоками разом з вісьмома ракетами класу повітря — повітря значно перевищує цю потужність.

Фото: USAF F-16 ВПС США з ракетним спорядженням класу повітря — повітря на Близькому Сході 11 лютого 2025 року. У літака позаду під правим крилом пара семизарядних 70-міліметрових ракетних блоків Два винищувачіСША з ракетним спорядженням класу повітря — повітря на Близькому Сході 11 лютого 2025 року. У літака позаду під правим крилом пара семизарядних 70-міліметрових ракетних блоків

APKWS II також значно дешевша зброя протиповітряної оборони, ніж традиційні ракети класу повітря — повітря, що сьогодні на озброєнні американської армії. Комплект наведення APKWS II, який є найдорожчою частиною боєприпасу, коштує близько 15–20 тис. доларів за одиницю. Бойова частина та двигун додають кілька тисяч доларів до ціни. Вартість ракет AIM-9X Sidewinder поточного покоління — близько 450 тис. доларів, тоді як останні варіанти AIM-120 коштують мільйон доларів або більше за штуку.

BAE Systems, головний підрядник APKWS II, зараз розробляє дворежимний пакет наведення, який додає пасивну інфрачервону головку самонаведення, щоб забезпечити ракеті квазіфункцію «вистрілив і забув». Лазерний цілевказівник усе ще знадобиться для початкового наведення, але пускова платформа зможе набагато швидше переходити від ураження однієї цілі до іншої завдяки інфрачервоному режиму наведення.

Поєднання F-15E з APKWS II, навіть лише з урахуванням нинішніх можливостей керованої ракети, запропонує додаткові переваги в ролі повітря — повітря, враховуючи дальність польоту і тривалість польоту Strike Eagle, а також його значну загальну вантажопідйомність. F-15E також є двомісним літаком, що дозволяє пілоту повністю зосередитися на управлінні літаком, поки той, хто сидітиме на задньому сидінні, виконуватиме завдання з цілевказівки.

Фото: Штаб-сержант ВПС США Джон Енніс F-15E Strike Eagle, озброєний ракетами класу повітря — повітря й високоточними бомбами в небі над Близьким Сходом у травні 2025 року. Винищувач, озброєний ракетами класу повітря — повітря й високоточними бомбами в небі над Близьким Сходом у травні 2025 року.

Разом з підтримкою дозаправки в повітрі F-15E, озброєний ракетами APKWS II і традиційними ракетами класу повітря — повітря, міг би забезпечити набагато стійкішу повітряну заслону з величезним запасом бойових об'єктів проти безпілотників і деяких типів крилатих ракет. Саме в такому сценарії неодноразово опинялися екіпажі Strike Eagle, захищаючи Ізраїль від іранських атак минулого року, під час яких обмежувальним фактором була нестача ракет.

«Війна дронів чимось нагадує відеогру. Вам просто потрібно підняти літаки в повітря й правильно розташувати їх для перехоплення. Радар легко їх побачить після запуску, а потім усе залежить від того, скільки у вас ракет і скільки дронів запущено. Технічний аспект їх виявлення та збиття простий, — сказав в інтерв’ю TWZ минулого літа Дарен Соренсон, підполковник ВПС у відставці, який літав на F-15E. — Це легка робота. Ви можете робити це цілий день, поки не закінчаться ракети».

Нещодавно Повітряні сили також направили загін винищувачів F-15E на стратегічно важливий острів Дієго-Гарсія в Індійському океані, спеціально щоб забезпечити захист військ, які там перебувають, включаючи бомбардувальники B-52. Це лише підкреслює ключову роль, яку Strike Eagles уже відіграють у захисті цінних активів, особливо від безпілотників і крилатих ракет.

Попри загрозу часткового виведення з експлуатації, багато F-15E залишаться на озброєнні ВПС США у найближчі роки, і є чіткі ознаки того, що ці літаки тепер можуть отримати важливе посилення вогневої потужності, зокрема, щоб збивати безпілотники.