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У КНДР затримали трьох посадовців у справі про невдалий спуск есмінця на воду

У КНДР кажуть, що відновлення корабля проходить за графіком. 

У КНДР затримали трьох посадовців у справі про невдалий спуск есмінця на воду
Накритий пошкоджений есмінець у КНДР
Фото: EPA/UPG

У Північній Кореї затримали трьох посадовців, яких вважають причетними до невдалого спуску військового корабля на воду на очах улідераКім Чен Ина. 

Як пише Yonhap, Центральне інформаційне агентство Кореї повідомило, що розслідування аварії, що сталася в середу, "інтенсифікується".

Через цю аварію затримали головного інженера суднобудівного заводу в Чхонцзіні Кан Чон Чхола; начальника цеху з будівництва корпусу Хан Кьон Хака; та заступника керівника з адміністративних питань Кім Йон Хака.

Хон Кіль-хо, менеджера суднобудівного заводу Чхонцзін, викликали до правоохоронців у четвер. 

Нещодавно частина нового 5000-тонного есмінця була пошкоджена під час церемонії у місті Чхонджін на сході КНДР. Пізніше супутникове зображення показало, що корабель лежить частково зануреним на бік, накритий брезентом.

Повідомляють, що військовий корабель не зазнав додаткових пошкоджень, і "план відновлення" триває за графіком.

  • Кім Чен Ин назвав аварію під час запуску нового есмінця “злочинним діянням”.
  • Північна Корея запустила кілька крилатих ракет у напрямку Східного моря після того, як під час спуску на воду пошкодили новий есмінець.
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