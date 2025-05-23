Північна Корея розслідує невдалий запуск військового корабля

Центральна військова комісія країни викликала Хон Кіл Хо, менеджера суднобудівного заводу в Чхонджі, для початку розслідування інциденту.

Північна Корея розпочала розслідування аварії, яка сталася під час спуску на воду її другого військового есмінця цього тижня, пише DW з посиланням на державні ЗМІ ‒ після того, як лідер Кім Чен Ин визнав інцидент злочинною недбалістю.

Вчора Пхеньян повідомив, що секції дна нещодавно побудованого 5000-тонного військового есмінця були розтрощені під час церемонії спуску на воду в середу в північно-східному порту Чхонджі. Пошкодження сталися через передчасний відрив транспортної люльки на кормі судна.

Центральна військова комісія країни викликала Хон Кіл Хо, менеджера суднобудівного заводу в Чхонджі, для початку розслідування інциденту, повідомило Центральне інформаційне агентство Кореї.

“Незалежно від того, наскільки добрий стан військового корабля, той факт, що аварія є непрощенним злочинним діянням, залишається незмінним, і ті, хто відповідає за неї, ніколи не зможуть уникнути своєї відповідальності за злочин”, – цитує офіційне інформаційне агентство слова комісії.

Кім, який спостерігав за запуском, розкритикував військових чиновників, науковців та операторів верфі за інцидент, який він назвав “злочинним діянням, спричиненим абсолютною недбалістю”.