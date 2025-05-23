Гарварду заборонили приймати студентів з-за кордону

Міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем видала розпорядження про відкликання сертифікату для Гарвардського університету, який дозволяв одному з найвідоміших навчальних закладів світу приймати іноземних студентів.

Як пише Reuters, офіційною причиною нової заборони, яка не лише припиняє набір студентів з-за кордону, але й змушує чинних здобувачів освіти шукати інші виші під страхом бути депортованими, в адміністрації Дональда Трампа назвали "виховання насильства, антисемітизму та координацію з Комуністичною партією Китаю".

Керівництво Гарварду вважає цей крок незаконним. На його думку, у Білому домі вирішили помститися університету через відмову виконувати низку ультиматумів щодо обмеження незалежності вишу та його політики.

Минулоріч Гарвард набрав 6800 студентів без американського громадянства, що складає трохи більше чверті усіх зарахувань. Найбільше серед них представників Китаю, Канади та Індії.