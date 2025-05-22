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США невдовзі після чергових ядерних погроз з Москви провели успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети

Військові США заявили, що випробувальний запуск є "частиною рутинних заходів" і покликаний продемонструвати ефективність ядерного стримування.

США невдовзі після чергових ядерних погроз з Москви провели успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети
Фото: Vandenberg Space Force Base

Сполучені Штати провели планове випробування міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) Minuteman III, передає DW із посиланням на американських військових.  

Ракета була обладнана однією боєголовкою Mark-21 High Fidelity De-Entry. Головна частина здолала близько 6700 кілометрів до випробувального полігону протиракетної оборони імені Рональда Рейгана у районі Кваджалейна (Маршаллові острови) у центральній частині Тихого океану.

"Цей випробувальний пуск є частиною рутинних та періодичних заходів, покликаних продемонструвати, що ядерне стримування Сполучених Штатів залишається безпечним, надійним та ефективним у стримуванні загроз 21-го століття та заспокоює наших союзників", – йдеться у повідомленні.

Твердопаливна міжконтинентальна балістична ракета Minuteman III перебуває на озброєнні армії США з 1970 року. Її маса – близько 36 тонн, максимальна дальність польоту – понад 9500 кілометрів, а швидкість – понад 24 тисячі кілометрів на годину. Це єдина МБР шахтного базування у складі стратегічних ядерних сил США. На цю мить Сполучені Штати мають у своєму розпорядженні 400 таких ракет, здатних нести до трьох ядерних боєголовок кожна.

Командування наголосило, що Minuteman III залишається основою стратегічного стримування США. "Оскільки ми дивимось у майбутнє, льотчики прокладають шлях для міжконтинентальної балістичної ракети Sentinel, забезпечуючи плавний перехід до цього потенціалу наступного покоління та постійну безпеку нашої країни", – заявив командувач 377-ї випробувальної групи, полковник Дастін Хармон.

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Тим часом видання The Moscow Times зазначає, що випробування ракети Minuteman III, здатної досягти території Росії, відбулося незабаром після заяви заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва, який загрожував Заходу світовою війною. Виступаючи 20 травня на Петербурзькому міжнародному юридичному форумі, Медведєв стверджував, що політика західних країн щодо Москви веде мир до третьої світової війни.

Не згадуючи вторгнення Росії в Україну, він попередив держави, які підтримують Київ, що будь-які миротворчі сили на території цієї країни розглядатимуться як "законна військова мета" для російської армії.

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