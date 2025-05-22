ЄС вперше виділяє 40 мільйонів євро до спеціалізованого оборонного фонду

Євросоюз інвестує 40 мільйонів євро у спеціалізований фонд європейської оборони. Як пише Bloomberg, це є першим таким випадком, і таким чином блок прагне покращити свій військовий потенціал.

Європейський інвестиційний фонд (EIF), який надає доступ до фінансування для малого та середнього бізнесу, зробить внесок у фонд, який формує Keen Venture Partners. Цільовий обсяг фонду становить 125 млн євро.

Європа збільшує військові витрати через зростання загроз безпеці, спричинених війною Росії в Україні, та невизначеність щодо того, чи Вашингтон продовжуватиме підтримувати Київ.

Європейський інвестиційний банк (EIB) є довгостроковлю фінансовою установлю ЄС, до складу якої входить EIF. Він нещодавно розширив критерії допустимості інвестицій у сферу оборони. Група очікує щонайменше подвоїти свої інвестиції в проекти безпеки та оборони цього року.

Європейський інвестиційний банк, довгострокова кредитна установа ЄС, до якої входить ЄІФ, нещодавно розширив критерії прийнятності для інвестицій у оборону.

Keen прагне закрити перше фінансування фонду у третьому кварталі, який підтримає від 20 до 25 стартапів від початкової фази до серії B.

За словами партнера Keen Capital Ventures Олександр Ріббінк, європейська оборонно-технологічна промисловість наразі перебуває під контролем великих компаній. Він додав, що інвестування в "технологічних підприємців є важливим кроком для забезпечення набагато зрілішої та розвиненої оборонної екосистеми в Європі".