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ЄС вперше виділяє 40 мільйонів євро до спеціалізованого оборонного фонду

Цільовий обсяг фонду становить 125 млн євро. 

ЄС вперше виділяє 40 мільйонів євро до спеціалізованого оборонного фонду
Фото: З відкритих джерел

Євросоюз інвестує 40 мільйонів євро у спеціалізований фонд європейської оборони. Як пише Bloomberg, це є першим таким випадком, і таким чином блок прагне покращити свій військовий потенціал.

Європейський інвестиційний фонд (EIF), який надає доступ до фінансування для малого та середнього бізнесу, зробить внесок у фонд, який формує Keen Venture Partners. Цільовий обсяг фонду становить 125 млн євро.

Європа збільшує військові витрати через зростання загроз безпеці, спричинених війною Росії в Україні, та невизначеність щодо того, чи Вашингтон продовжуватиме підтримувати Київ. 

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Європейський інвестиційний банк (EIB) є довгостроковлю фінансовою установлю ЄС, до складу якої входить EIF. Він нещодавно розширив критерії допустимості інвестицій у сферу оборони. Група очікує щонайменше подвоїти свої інвестиції в проекти безпеки та оборони цього року.

Європейський інвестиційний банк, довгострокова кредитна установа ЄС, до якої входить ЄІФ, нещодавно розширив критерії прийнятності для інвестицій у оборону. 

Keen прагне закрити перше фінансування фонду у третьому кварталі, який підтримає від 20 до 25 стартапів від початкової фази до серії B.

За словами партнера Keen Capital Ventures Олександр Ріббінк, європейська оборонно-технологічна промисловість наразі перебуває під контролем великих компаній. Він додав, що інвестування в "технологічних підприємців є важливим кроком для забезпечення набагато зрілішої та розвиненої оборонної екосистеми в Європі". 

  • Вчора країни Європейського союзу досягли згоди про створення оборонного фонду Security Action for Europe (SAFE) на 150 мільярдів євро.
  • Раніше Європейська комісія оголосила про інвестиції розміром €910 млн у межах Європейського оборонного фонду (EDF) 2024 року для розвитку інноваційної оборонної промисловості в Європі. 
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