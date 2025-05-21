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Група членів Європарламенту закликала Брюссель заморозити все призначене для Угорщини фінансування

Лист ініціювала фракція Зелених, його також підписали представники кількох інших парламентських фракцій.

Група членів Європарламенту закликала Брюссель заморозити все призначене для Угорщини фінансування
Прем’єр Угорщини Віктор Орбан під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Північної Македонії Христіяном Міцьковським,
Фото: EPA/UPG

Група з 26 членів Європарламенту опублікувала лист із закликом до Брюселю повністю заморозити фінансування Угорщини. 

Про це повідомляє LRT.

Члени Європарламенту у листі звинувачують Угорщину в подальшому обмеженні свободи та підриві демократії, недотриманні законодавства та цінностей ЄС.

У листі стверджується, що Угорщина не тільки не прагне покращень, а й “спостерігається подальша тривожна регресія”. Йдеться, зокрема, про нещодавно ухвалений закон, спрямований на заборону ЛГБТК-парадів у Будапешті, а також реформи, які мають на меті підрив незалежності судів та придушення критиків уряду.

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“Продовжувати фінансувати корумпований режим, який відкрито підриває європейські цінності, – неприйнятно. Тому ми закликаємо негайно припинити будь-яке фінансування Угорщини, використовуючи всі доступні правові інструменти”, - наголосили члени Європарламенту.

Лист ініціювала фракція Зелених, його також підписали представники кількох інших парламентських фракцій, включаючи правоцентристську ЄНП, центристську “Оновимо Європу” та соціал-демократичну СДП.
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