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До Києва прибув кронпринц Норвегії Гокон

Це стало першим королівським візитом з Норвегії до України з початку великої війни.

До Києва прибув кронпринц Норвегії Гокон
Фото: @IneBackIversen

Сьогодні, 20 травня, норвезький кронпринц Гокон прибув до Києва, повідомляє Міністерство закордонних справ Норвегії.

«Його Королівська Високість Кронпринц Гокон сьогодні перебуває в Україні. Цей візит підкреслює непохитну солідарність Норвегії з українським народом і нашу глибоку повагу до його стійкості. Норвегія продовжуватиме надавати потужну політичну, військову та гуманітарну підтримку», – йдеться у повідомленні.

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Відомство зазначило, що це стало першим королівським візитом з Норвегії до України з початку великої війни.

Також з кронпринцом прибув міністр енергетики Норвегії Тер'є Аасланд.

Делегацію Норвегії зустрів, зокрема, заступник міністра закордонних справ Олександр Міщенко.

Кронпринц Гокон відвідав поранених українських солдатів, а також вшанував пам'ять загиблих захисників у Мощуні.
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