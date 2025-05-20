До Києва прибув кронпринц Норвегії Гокон

Це стало першим королівським візитом з Норвегії до України з початку великої війни.

Сьогодні, 20 травня, норвезький кронпринц Гокон прибув до Києва, повідомляє Міністерство закордонних справ Норвегії.

«Його Королівська Високість Кронпринц Гокон сьогодні перебуває в Україні. Цей візит підкреслює непохитну солідарність Норвегії з українським народом і нашу глибоку повагу до його стійкості. Норвегія продовжуватиме надавати потужну політичну, військову та гуманітарну підтримку», – йдеться у повідомленні.

Відомство зазначило, що це стало першим королівським візитом з Норвегії до України з початку великої війни.

Також з кронпринцом прибув міністр енергетики Норвегії Тер'є Аасланд.

Делегацію Норвегії зустрів, зокрема, заступник міністра закордонних справ Олександр Міщенко.

Кронпринц Гокон відвідав поранених українських солдатів, а також вшанував пам'ять загиблих захисників у Мощуні.