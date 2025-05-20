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Сьогодні у Брюсселі Сибіга на Раді глав МЗС ЄС говоритиме про динаміку мирних зусиль

Міністр також проведе зустрічі з африканськими колегами.

Сьогодні у Брюсселі Сибіга на Раді глав МЗС ЄС говоритиме про динаміку мирних зусиль
Андрій Сибіга та Кая Каллас
Фото: Андрій Сибіга

У вівторок, 20 травня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відвідає Брюссель у Бельгії і візьме участь в засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу.

Як йдеться у пресрелізі МЗС, він їде туди на запрошення високої представниці ЄС Каї Каллас.

Міністр поінформує європейських колег про актуальну ситуацію на полі бою та динаміку мирних зусиль після зустрічей у Туреччині та контактів між США, країнами ЄС, Україною та Росією.

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"Глава МЗС наголосить на важливості подальшого тиску на агресора та посилення України задля досягнення справедливого та стійкого миру, акцентує на неподільності безпеки України та євроатлантичної спільноти, закличе до єдності та сили євроатлантичних союзників у протидії російській агресії", – повідомили у міністерстві. 

Також напередодні Третьої міністерської зустрічі ЄС-Африканський Союз міністр також проведе в Брюсселі зустрічі з низкою африканських колег.
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