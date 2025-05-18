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Зеленський обговорив із Рубіо та Венсом перемовини у Стамбулі та санції проти РФ

Президент наголосив, що Україна готова до справжньої дипломатії.

Зеленський обговорив із Рубіо та Венсом перемовини у Стамбулі та санції проти РФ
олодимир Зеленський із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і держсекретарем Марко Рубіо.
Фото: Телеграм Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський у Римі провів зустріч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і держсекретарем Марко Рубіо.

"Хороша зустріч із віцепрезидентом Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венсом і держсекретарем Марко Рубіо в Римі", – написав Зеленський у телеграмі. 

Він зазначив, що на зустрічі із американськими політиками обговорили перемовини в Стамбулі, куди росіяни направили делегацію низького рівня, що не мала повноважень ухвалювати рішення. 

"Я підтвердив готовність України до справжньої дипломатії та наголосив на важливості якнайшвидшого повного й безумовного припинення вогню", – наголосив президент. 

Також торкнулися питання необхідності санкцій проти Росії, двосторонньої торгівлі, оборонної співпраці, ситуації на полі бою та майбутнього обміну полоненими. 

"Тиск на Росію має тривати, доки вона не буде готова зупинити війну. І, звісно, ми обговорили наші спільні кроки задля досягнення справедливого та стійкого миру. Дякую всьому американському народові за підтримку та лідерство у збереженні життів", – зазначив глава України. 

Глава держави подякував США та всьому американському народові за підтримку України й окремо висловив вдячність Президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу та його команді за зусилля для закінчення війни. 

Володимир Зеленський наголосив, що Україна послідовно підтримує всі американські пропозиції та веде конструктивний діалог заради досягнення справедливого й тривалого миру. 

Глава держави також розповів про те, як Росія порушувала припинення вогню, яке сама ж і запропонувала. 

На зустрічі детально обговорили позицію кожної зі сторін і подальші кроки, які можуть змінити ситуацію, зокрема сильні санкції проти Росії. 

Окрема увага – реалізації угоди про економічне партнерство між Україною та США. Глава держави зазначив, що надіслав Президенту Трампу листа з новими пропозиціями щодо співпраці в оборонно-промисловій і торговельній сферах.

  • Раніше державний секретар США Марко Рубіо зустрівся з офіційними особами Святого Престолу кардиналом П’єтро Пароліном, архієпископом Полом Річардом Галлахером та кардиналом Маттео Дзуппі і серед інших тем обговорив припинення російсько-української війни.
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