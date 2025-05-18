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Папа Лев XIV зустрівся із подружжям Зеленських (доповнено)

Папа Лев XIV прийняв Зеленських у робочому кабінеті.

Папа Лев XIV зустрівся із подружжям Зеленських (доповнено)
Папа Лев XIV та подружжя Зеленських
Фото: Пресслужба Ватикану

Папа Лев XIV  провів аудієнцію із подружжям Володимира та Олени Зеленських.

Про це пише пресслужба Ватикану та український президент у телеграмі.

"У неділю, 18 травня Папа Лев XIV прийняв у робочому кабінеті при залі Павла IV у Ватикані Президента України Володимира Зеленського з дружиною", – йдеться у повідомленні Ватикану.

Доповнення. Пізніше Володимир Зеленський написав, що вдячний Його Святості за аудієнцію. 

"Для мільйонів людей у світі Понтифік є символом надії на мир. І авторитет та голос Святого Престолу можуть відіграти важливу роль у завершенні цієї війни. Дякуємо Ватикану за готовність стати майданчиком для прямих переговорів між Україною та Росією. Ми готові до діалогу в будь-якому форматі заради реальних результатів. Дякуємо за підтримку України й за чіткий голос на захист справедливого й тривалого миру", – зазначив Зеленський.  

Володимир Зеленський і Папа Лев XIV
Фото: Пресслужба Ватикану
Володимир Зеленський і Папа Лев XIV

  • У Ватикані сьогодні завершилася церемонія інтронізації новообраного Папи Римського Лева XIV, після чого він офіційно займе Святий Престол і стане главою Римо-католицької церкви.
  • Згодом стало відомо, що понтифік проведе свою першу приватну аудієнцію в неділю з президентом України після інавгураційної меси.
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