Папа Лев XIV провів аудієнцію із подружжям Володимира та Олени Зеленських.

Про це пише пресслужба Ватикану та український президент у телеграмі.

"У неділю, 18 травня Папа Лев XIV прийняв у робочому кабінеті при залі Павла IV у Ватикані Президента України Володимира Зеленського з дружиною", – йдеться у повідомленні Ватикану.

Доповнення. Пізніше Володимир Зеленський написав, що вдячний Його Святості за аудієнцію.

"Для мільйонів людей у світі Понтифік є символом надії на мир. І авторитет та голос Святого Престолу можуть відіграти важливу роль у завершенні цієї війни. Дякуємо Ватикану за готовність стати майданчиком для прямих переговорів між Україною та Росією. Ми готові до діалогу в будь-якому форматі заради реальних результатів. Дякуємо за підтримку України й за чіткий голос на захист справедливого й тривалого миру", – зазначив Зеленський.

Фото: Пресслужба Ватикану Володимир Зеленський і Папа Лев XIV