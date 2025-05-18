Папа Лев XIV провів аудієнцію із подружжям Володимира та Олени Зеленських.
Про це пише пресслужба Ватикану та український президент у телеграмі.
"У неділю, 18 травня Папа Лев XIV прийняв у робочому кабінеті при залі Павла IV у Ватикані Президента України Володимира Зеленського з дружиною", – йдеться у повідомленні Ватикану.
Доповнення. Пізніше Володимир Зеленський написав, що вдячний Його Святості за аудієнцію.
"Для мільйонів людей у світі Понтифік є символом надії на мир. І авторитет та голос Святого Престолу можуть відіграти важливу роль у завершенні цієї війни. Дякуємо Ватикану за готовність стати майданчиком для прямих переговорів між Україною та Росією. Ми готові до діалогу в будь-якому форматі заради реальних результатів. Дякуємо за підтримку України й за чіткий голос на захист справедливого й тривалого миру", – зазначив Зеленський.
- У Ватикані сьогодні завершилася церемонія інтронізації новообраного Папи Римського Лева XIV, після чого він офіційно займе Святий Престол і стане главою Римо-католицької церкви.
- Згодом стало відомо, що понтифік проведе свою першу приватну аудієнцію в неділю з президентом України після інавгураційної меси.