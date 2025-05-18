У Румунії на президентських виборах фіксують найвищу явку за останні 20 років

У Румунії явка виборців у другому турі президентських виборів станом 16:00 вже становила близько 50%. Це означає, що вже проголосувало понад 9 мільйонів осіб.
Як пише румунський офіс "Радіо свобода", 4 травня, у першому турі, явка виборців перевищила 50% після 19:00. Тоді загальна явка виборців (країна + діаспора) становила 53,21%.
Сьогодні фіксують найбільшу явку виборців на президентських виборах за останні 20 років.
Наразі зафіксували 56 повідомлень про можливі інциденти, пов’язані з процесом голосування, 12 з яких перебувають на стадії перевірки.
Сім було направлено на вирішення до Центрального виборчого бюро та Постійної виборчої комісії.
За всю історію президентських виборів у Румунії найвища явка була зафіксована у другому турі 1996 року, коли проголосували 76,01% виборців (приблизно 13,1 мільйона виборців). Їм довелося вибирати між Іоном Ілієску та Емілем Константінеску.
- Уранці 18 травня розпочалося голосування в другому турі президентських виборів у Румунії, де з незначним відривом змагаються центрист Дан і ультраправий популіст Сіміон.
- Дільниці відкрилися о 07:00 за місцевим часом і працюватимуть до 21:00, після чого з’являться перші дані екзитполів.
- Джордже Сіміон виступає проти військової допомоги Україні та критикує Європейський Союз. Засновник ультраправої партії "Альянс за єдність румунів" (AUR) посів перше місце у першому турі виборів на початку травня, отримавши 40,96% голосів.
- Нікушор Дан, який наразі є мером Бухареста, балотується на президентських виборах як незалежний кандидат. Він пообіцяв боротися з корупцією, є рішучим прихильником ЄС та НАТО, а також заявив, що підтримка України Румунією є життєво важливою для безпеки Румунії.
- Детальніше про вибори читайте у матеріалі LB.ua "Президентські вибори в Румунії: ризики для України і наших партнерів".