У Румунії на президентських виборах фіксують найвищу явку за останні 20 років

Станом на 16:00 дільниці вже відвідали близько 50% виборців.

Голосування під час президентських виборів у Румунії

У Румунії явка виборців у другому турі президентських виборів станом 16:00 вже становила близько 50%. Це означає, що вже проголосувало понад 9 мільйонів осіб.

Як пише румунський офіс "Радіо свобода", 4 травня, у першому турі, явка виборців перевищила 50% після 19:00. Тоді загальна явка виборців (країна + діаспора) становила 53,21%.

Сьогодні фіксують найбільшу явку виборців на президентських виборах за останні 20 років.

Наразі зафіксували 56 повідомлень про можливі інциденти, пов’язані з процесом голосування, 12 з яких перебувають на стадії перевірки.

Сім було направлено на вирішення до Центрального виборчого бюро та Постійної виборчої комісії.

За всю історію президентських виборів у Румунії найвища явка була зафіксована у другому турі 1996 року, коли проголосували 76,01% виборців (приблизно 13,1 мільйона виборців). Їм довелося вибирати між Іоном Ілієску та Емілем Константінеску.