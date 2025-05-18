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Посольство США в Лівії спростувало повідомлення про переселення палестинців

За даними посольства, ця інформація не відповідає дійсності. 

Посольство США в Лівії спростувало повідомлення про переселення палестинців
Фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Посольство США в Лівії в неділю спростувало повідомлення про те, що уряд США працює над планом переселення палестинців із сектора Газа до Лівії.

Про це пише Reuters.

Раніше NBC News із посиланням на обізнаних співрозмовників повідомив, що адміністрація Трампа працює над планом постійного переселення до мільйона палестинців із сектора Газа до Лівії.

"Повідомлення про нібито плани переселення жителів Гази до Лівії не відповідає дійсності", – заявило посольство США на платформі X.

Американський президент Дональд Трамп неодноразово заявляв, що хотів би, щоб Сполучені Штати взяли під контроль сектор Газа, а його палестинське населення було переселено в інші місця.

Коли він вперше озвучив цю ідею, то сказав, що хоче, щоб Єгипет та Йорданія прийняли людей з Гази. Обидві держави відхилили пропозицію, яка викликала світове засудження, а палестинці, арабські країни та ООН заявили, що це буде рівносильне етнічним чисткам.

У квітні Трамп заявив, що палестинців можна переселити "до різних країн, і є багато країн, які це зроблять".

Під час візиту до Катару цього тижня очільник Штатів повторив своє бажання захопити територію, заявивши, що хоче бачити її "зоною свободи" і що там більше нічого не потрібно рятувати.

Трамп раніше заявляв, що хоче перетворити Газу на "Рів'єру Близького Сходу".
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