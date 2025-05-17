Рубіо на зустрічі у Ватикані обговорив припинення російсько-української війни

"Сполучені Штати цінують своє партнерство зі Святим Престолом, оскільки ми працюємо над просуванням свободи релігії в усьому світі та припиненням російсько-української війни".

Державний секретар США Марко Рубіо зустрівся з офіційними особами Святого Престолу кардиналом П’єтро Пароліном, архієпископом Полом Річардом Галлахером та кардиналом Маттео Дзуппі напередодні інавгураційної меси Папи Римського Лева XIV та серед інших тем обговорив припинення російсько-української війни.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Сполучені Штати цінують своє партнерство зі Святим Престолом, оскільки ми працюємо над просуванням свободи релігії в усьому світі та припиненням російсько-української війни", – написав Рубіо у соцмережі X.

Met with Holy See officials Cardinal Parolin, Archbishop Gallagher, and Cardinal Zuppi ahead of @Pontifex’s Inaugural Mass. The United States values its partnership with the Holy See as we work to advance freedom of religion around the world and end the Russia-Ukraine war. pic.twitter.com/54WGakLLAt — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) May 17, 2025

Паролін напередодні повідомив, що Папа Римський Лев XIV готовий надати Ватикан як місце зустрічей України та РФ після того, як стамбульські переговори продемонстрували свою неефективність.

Відомо також, що Рубіо у суботу провів телефонну розмову з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.