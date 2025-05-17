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Голова МЗС Британії обурений атакою РФ по жителях Білопілля

"Якщо Путін серйозно налаштований на мир, Росія повинна погодитися на повне і негайне припинення вогню, як це зробила Україна".

Голова МЗС Британії обурений атакою РФ по жителях Білопілля
Девід Леммі
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі висловив обурення атакою Росії по мирних жителях Білопілля у Сумській області України.

"Ми обурені російською атакою на Суми, що сталася лише за кілька годин після переговорів у Туреччині. Якщо Путін серйозно налаштований на мир, Росія повинна погодитися на повне і негайне припинення вогню, як це зробила Україна", - написав він у соцмережі Х.

Як повідомлялося, о 6:17 суботи ворог завдав удару БпЛА "Ланцет" по автобусу, який виконував евакуаційний рейс за маршрутом Білопілля-Суми. Унаслідок атаки 9 людей загинуло, ще 4 поранених.
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