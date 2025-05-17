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У лікарні померла жінка, яка постраждала під час атаки на Одещину 16 травня

У жінки були опіки майже 80% поверхні тіла.

У лікарні померла жінка, яка постраждала під час атаки на Одещину 16 травня
ліквідація масованої атаки Росії 26 серпня 2024 року

У лікарні померла жінка, яка постраждала унаслідок атаки на Одещину 16 травня.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

"На жаль, сьогодні у лікарні померла 55-річна жінка, яка отримала важкі поранення внаслідок ворожої атаки", — повідомили у відомстві.

Як пише "Суспільне", у жінки були опіки майже 80% поверхні тіла.

Нагадаємо, 16 травня вночі збройні сили РФ атакували Одещину ударними безпілотниками. Під ударами були об’єкти цивільної інфраструктури Білгород-Дністровського та Одеського районів. 

Унаслідок ворожої атаки осколкові поранення, мінно-вибухові травми, перелом і термічні опіки отримали двоє чоловіків і жінка.
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