Буданов: ​Україна та Росія можуть провести обмін полоненими 1000 на 1000 наступного тижня

Обмін полоненими в форматі 1000 на 1000 між Україною та Росією може відбутися вже наступного тижня.
Про це повідомив керівник головного управління розвідки Кирило Буданов в ефірі телемарафону, передає LIGA.net.
На запитання журналістів про те, чи він бачить реальні перспективи такого обміну, Буданов відповів, що "не бачить особливих проблем для цього".
"Сподіваюсь, це станеться на наступному тижні, за списками, ви ж розумієте - буде обмін, скажімо так, кого зможем забрати - того будем забирати. І так само віддавати", - сказав керівник ГУР.
- 16 травня українська і російська делегації зустрілися вперше з весни 2022-го року. Посередником у перемовинах виступила Туреччина, хоча Росія, за даними різних медіа, вимагала, аби на зустрічі була лише Україна. Українську делегацію очолив міністр оборони Рустем Умєров. До складу перемовників увійшли ще 11 людей, зокрема перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця і представник ГУР міністерства оборони Вадим Скібіцький. Умєров повідомив, що на переговорах України і Росії в Туреччині обговорювали два основні питання: обміну полонених у форматі 1000 на 1000 і припинення вогню.
- Учора ГУР Міноборони повідомило, що розпочало роботу над списками полонених, які будуть повернені на Батьківщину під час потенційного обміну "1000 на 1000".