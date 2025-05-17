Україна і Росія зустрілися в Стамбулі для обговорення припинення вогню. Онлайн
Україна і Росія зустрілися в Стамбулі для обговорення припинення вогню. Онлайн
Мерц: питання передачі ракет Taurus Україні більше не обговорюється в уряді Німеччини
Мерц: питання передачі ракет Taurus Україні більше не обговорюється в уряді Німеччини
Які лікарі мають право створити е-направлення, і як воно працює — пояснюють у МОЗ
Які лікарі мають право створити е-направлення, і як воно працює — пояснюють у МОЗ
НСЗУ пояснила, якими будуть штрафи медзакладам за вимагання в пацієнтів і неправдиві дані в електронній системі
НСЗУ пояснила, якими будуть штрафи медзакладам за вимагання в пацієнтів і неправдиві дані в електронній системі
Скільки в Україні сімейних лікарів та які зарплати вони отримують — розповідають у МОЗ
Скільки в Україні сімейних лікарів та які зарплати вони отримують — розповідають у МОЗ
Україна готова до миру. До миру не готова Росія
Україна готова до миру. До миру не готова Росія
На Київщини ліквідували мережу підпільних цехів, де виготовляли насіння під виглядом відомих брендів
На Київщини ліквідували мережу підпільних цехів, де виготовляли насіння під виглядом відомих брендів
Штучний інтелект Ілона Маска почав розповідати про "білий геноцид" у відповідь на непов'язані питання
Штучний інтелект Ілона Маска почав розповідати про "білий геноцид" у відповідь на непов'язані питання
Україна і Росія провели переговори у Стамбулі (оновлено)
Україна і Росія провели переговори у Стамбулі (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Буданов: ​Україна та Росія можуть провести обмін полоненими 1000 на 1000 наступного тижня

Це питання обговорювалося на перемовинах у Туреччині.

Буданов: ​Україна та Росія можуть провести обмін полоненими 1000 на 1000 наступного тижня
Фото: Макс Требухов

Обмін полоненими в форматі 1000 на 1000 між Україною та Росією може відбутися вже наступного тижня. 

Про це повідомив керівник головного управління розвідки Кирило Буданов в ефірі телемарафону, передає LIGA.net

На запитання журналістів про те, чи він бачить реальні перспективи такого обміну, Буданов відповів, що "не бачить особливих проблем для цього".

"Сподіваюсь, це станеться на наступному тижні, за списками, ви ж розумієте - буде обмін, скажімо так, кого зможем забрати - того будем забирати. І так само віддавати", - сказав керівник ГУР.

  • 16 травня українська і російська делегації зустрілися вперше з весни 2022-го року. Посередником у перемовинах виступила Туреччина, хоча Росія, за даними різних медіа, вимагала, аби на зустрічі була лише Україна. Українську делегацію очолив міністр оборони Рустем Умєров. До складу перемовників увійшли ще 11 людей, зокрема перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця і представник ГУР міністерства оборони Вадим Скібіцький. Умєров повідомив, що на переговорах України і Росії в Туреччині обговорювали два основні питання: обміну полонених у форматі 1000 на 1000 і припинення вогню. 
  • Учора ГУР Міноборони повідомило, що розпочало роботу над списками полонених, які будуть повернені на Батьківщину під час потенційного обміну "1000 на 1000".
Теми: , , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies