Буданов: ​Україна та Росія можуть провести обмін полоненими 1000 на 1000 наступного тижня

Це питання обговорювалося на перемовинах у Туреччині.

Обмін полоненими в форматі 1000 на 1000 між Україною та Росією може відбутися вже наступного тижня.

Про це повідомив керівник головного управління розвідки Кирило Буданов в ефірі телемарафону, передає LIGA.net.

На запитання журналістів про те, чи він бачить реальні перспективи такого обміну, Буданов відповів, що "не бачить особливих проблем для цього".

"Сподіваюсь, це станеться на наступному тижні, за списками, ви ж розумієте - буде обмін, скажімо так, кого зможем забрати - того будем забирати. І так само віддавати", - сказав керівник ГУР.