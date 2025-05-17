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На Торецькому напрямку росіяни штурмують з флангів, — Сили оборони

Ворог застосовує бронетехніку та мотоцикли.

На Торецькому напрямку росіяни штурмують з флангів, — Сили оборони
Фото: мапа DeepState

На Торецькому напрямку росіяни здійснюють штурмові дії із застосуванням мотоциклів, зосередившись насамперед на флангових атаках.

Про це розповів речник ОТУ "Луганськ" підполковник Дмитро Запорожець, пише "Армія.Інформ".

"Ворог не зменшує свій наступальний потенціал і інформація за минулий тиждень — це 170 штурмових дій противник проводив. Переважна більшість цих штурмових дій саме на Торецькому напрямку зараз, причому ворог активно намагається не по самому місту штурмувати, а й флангові атаки проводити, — сказав він.

Останнім часом окупанти вдаються до штурмів із застосуванням мототехніки та почасти важкої бронетехніки, яка має розчистити шлях для мотоциклістів.

"В північній частині, де зараз 28-ма окрема механізована [бригада] разом з приданими підрозділами, туди численні зусилля зосередив ворог, в тому числі останнім часом із застосуванням мототехніки. Були спроби танком і двома ББМ-ками розмінувати шлях висування для мотоциклів, знищували численною кількістю FPV-дронів той танк. Зараз трішки прорідили тієї техніки і позавчора були знову штурми із застосуванням мототехніки 6 одиниць, і знову їх 28-ма [бригада] знищила", — повідомив офіцер.

Натомість по центральній частині Торецька противник інтенсивно б’є з артилерії.

  • На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Новосергіївка, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Новоолександрівка, Запоріжжя, Троїцьке, Богданівка, Андріївка та в бік населених пунктів Новоукраїнка, Олексіївка, Полтавка, Яблунівка, Стара Миколаївка, Нова Полтавка.
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