Росіяни за добу обстріляли 18 населених пунктів Донеччини

Упродовж доби російські військові здійснили обстріли 18 населених пунктів Донеччини. Унаслідок ворожих атак є жертви.

Про це інформує очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Білицькому Добропільської громади Покровського району ворог обстріляв закинуту промзону. У Покровську поранено 5 людей, пошкоджено 7 приватних будинків.

У Лимані Краматорського району поранено людину, у Зарічному пошкоджено 3 будинки. В околицях Андріївки пошкоджено 5 одиниць транспорту. У Райгородку Миколаївської громади пошкоджені 6 приватних будинків, підприємство і лінію електропередач.

У Куртівці Дружківської громади пошкоджено 2 будинки і адмінбудівлю. У Костянтинівці 2 людини загинули і 3 поранені, пошкоджено 3 приватні будинки, багатоповерхівку і адмінбудівлю; У Новодмитрівці пошкоджено 3 будинки. В Іллінівці пошкоджено інфраструктурний об'єкт.

У Сіверську Бахмутського району пошкоджено 4 будинки.

Всього за добу росіяни 18 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 181 людину, у тому числі 38 дітей.