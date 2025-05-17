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Дрони СБУ уразили склади боєприпасів 126-ї бригади берегової оборони РФ у Криму, — джерела

Є інформація про загиблих російських військових, які перебували на складі.

Дрони СБУ уразили склади боєприпасів 126-ї бригади берегової оборони РФ у Криму, — джерела
Фото: скріншот

Дрони СБУ уразили склади боєприпасів 126-ї бригади берегової оборони РФ біля Перевального в Криму. 

Про це інформують джерела LB.ua

"Вчора дрони Служби безпеки організували серйозну "бавовну" на складах боєприпасів 126-ої окремої гвардійської бригади берегової оборони рф, яка розташована поблизу с. Перевальне в Криму. Там розміщувалися бокси для зберігання військової техніки, озброєння та паливно-мастильних матеріалів", — інформує джерело. 

На відео видно потужну детонацію та пожежі на території складів ворога. Також місцеві жителі повідомляють про дим над територією самої військової частини. 

Ситуація настільки серйозна, що росіяни навіть перекривали рух трасою Сімферополь-Алушта, яка проходить повз с. Перевальне. Також є інформація про загиблих російських військових, які перебували на військовому складі.

"СБУ продовжує ефективно працювати по законних військових цілях на території захопленого росіянами Криму. Робота над послабленням військових спроможностей ворога триватиме і надалі", — повідомило поінформоване джерело в СБУ.
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