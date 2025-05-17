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Сили оборони: армія РФ проводить перегрупування військ для спроби захоплення острівної зони Дніпра

Ворог продовжує спроби штурмових дій на Придніпровському напрямку.

Сили оборони: армія РФ проводить перегрупування військ для спроби захоплення острівної зони Дніпра
війна з Росією, бійці ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Ворожа армія проводить розвідку та перегрупування військ для активізації на Придніпровському напрямку і спроб захопити острівну зону Дніпра.

Про це повідомляють Сили оборони півдня.

"На Придніпровському напрямку противник проводить перегрупування, логістичні, евакуаційні і розвідувальні заходи для продовження спроб захопити острівну зону Дніпра", — кажуть військові.

На півдні ворог продовжує завдавати вогневого ураження з різних видів артилерійського озброєння та РСЗВ по прифронтових територіях і населених пунктах Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської областей.

За минулу добу зафіксовано більше чотирьох десятків таких обстрілів по 21 населеному пункту.

  • За даними Генштабу, упродовж минулої доби на Гуляйпільському та Придніпровському напрямках минулої доби боєзіткнень не зафіксовано.
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