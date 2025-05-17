У Білопіллі на Сумщині оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок ураду РФ по автобусу

89 викладачів загинули на фронті від 24 лютого 2022 року

У Білопіллі Сумської області 17-19 травня оголосили днями жалоби за загиблими унаслідок удару ворожого безпілотника по рейсовому автобусу.

Про це повідомив голова Білопільської громади Юрій Зарко.

"Цей день увійде в історію нашого міста як "чорна субота"... У памʼять за вбитими мирними людьми у місті оголошено траур з 17 по 19 травня", — написав Зарко у Фейсбуці.

Зарко наголосив: "Не може бути прощення рашистам за їхні звірства".

Сьогодні уранці російський дрон атакував рейсовий автобус у Білопіллі, який прямував у сторону міста Суми. Унаслідок атаки постраждали 4 пасажирів, 9 людей загинули.