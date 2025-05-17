Bloomberg: Росія у Стамбулі вимагала відмовитися від стягнення репарацій

Агенція Bloomberg з посиланням на власні джерела стверджує, що під час перемовин у Стамбулі російська делегація висунула низку ультиматумів для України.

У Кремлі через своїх посланців вимагали від Києва зафіксувати нейтральний статус нашої держави та гарантувати відсутність на території України іноземних військ та зброї масового ураження.

Також Москва озвучила забаганку, щоб Україна відмовилася від процесу стягнення з Росії репарацій за шкоду, завдану під час повномасштабної війни.

Третя вимога фігурувала й в інших інсайдерських матеріалах зі Стамбула: виведення військ з чотирьох областей - Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької - і передача контролю над ними Росії, яка не окупувала повністю жодну з них. На додачу росіяни хочуть, щоб Україна офіційно визнала анексію цих регіонів та Криму.