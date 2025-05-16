На Харківському напрямку військові 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Сухопутних військ Збройних сил України відбили чергову атаку російських військ.

Про це пише Генштаб з посиланням на 92-гу ОШБр.

15 травня вранці росвйська армія провела чергову атаку за підтримки бронетехніки, за участю великої кількості піхоти, а також задіяла мото- та квадротехніку.

"Проте, українські захисники зустріли їх як слід: противник натрапив на міни, зазнав втрат від артилерійського вогню і був знищений ударами дронів.У повітрі наші сили також ефективно знищували ворожу техніку", — зазначають у Генштабі.