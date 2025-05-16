В ОВА планують евакуювати 285 дітей з Олексієво-Дружківки на Донеччині

Влада Донецької області планує евакуювати із Дружківської і Шахівської громад 285 дітей. Мова йде, зокрема, про населений пункт Олексієво-Дружківку.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За словами Філашкіна, рішення про евакуацію 285 дітей із Олексієво-Дружківки ухвалили сьогодні на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Донецької області.

Крім того, рішення про примусову евакуацію родин із дітьми стосується сіл Веселе, Грузьке, Золотий Колодязь, Кучерів Яр, Лідине, Мар’ївка, Новотроїцьке та Петрівка Шахівської громади — звідти планують евакуювати 47 дітей.

"Рішення погоджено з органами військового командування та направлено до Координаційного штабу з проведення евакуаційних заходів та ефективного реагування на масове переміщення населення", — наголошує Філашкін.

Очільник Донецької ОВА наголошує, що ворожі обстріли Дружківської та Шахівської громад значно посилились, і знаходитись там вкрай небезпечно.