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У Нікополі на Дніпропетровщині ворог понівечив лікарню

Росіяни знову застосували дрони та важку артилерію по Нікопольському районі.

У Нікополі на Дніпропетровщині ворог понівечив лікарню
наслідки обстрілів Нікополя Дніпропетровської області
Фото: Сергій Лисак

Уночі 16 травня росіяни вдарили з важкої артилерії по лікарні Нікополя на Дніпропетровщині, окрім цього, ворог застосував по району дрони.

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Росіяни атакували упродовж дня Марганецьку, Мирівську, Покровську громади, а також Нікополь. Ворог спрямовував на населені пункти FPV-дрони та артилерію. 

Унаслідок обстрілів пошкоджені підприємство, приватний будинок, господарська споруда.  Люди не постраждали.

За уточненою інформацією, через нічний обстріл з "Граду" у Нікополі понівечена також лікарня. Кількість потрощених будинків зросла до 7, авто – до 10.
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