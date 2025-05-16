У Нікополі на Дніпропетровщині ворог понівечив лікарню

Росіяни знову застосували дрони та важку артилерію по Нікопольському районі.

Уночі 16 травня росіяни вдарили з важкої артилерії по лікарні Нікополя на Дніпропетровщині, окрім цього, ворог застосував по району дрони.

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Росіяни атакували упродовж дня Марганецьку, Мирівську, Покровську громади, а також Нікополь. Ворог спрямовував на населені пункти FPV-дрони та артилерію.

Унаслідок обстрілів пошкоджені підприємство, приватний будинок, господарська споруда. Люди не постраждали.

За уточненою інформацією, через нічний обстріл з "Граду" у Нікополі понівечена також лікарня. Кількість потрощених будинків зросла до 7, авто – до 10.