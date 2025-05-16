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У Нікополі ворог пошкодив дитсадок, церкву та підприємства

По Дніпропетровщині окупанти застосували FPV-дрони, та найбільше – РСЗВ "Град". 

У Нікополі ворог пошкодив дитсадок, церкву та підприємства
Наслідки російської атаки
Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська вчергове атакували Дніпропетровщину. Зокрема у Нікополі ворог пошкодив дитсадок, церкву та підприємства.

Про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак. 

Вночі та вранці ворог тероризував Нікопольщину – райцентр і Магранецьку громаду. Застосовував FPV-дрони, та найбільше – РСЗВ "Град". 

Тільки по Нікополю російська армія випустила півсотні снарядів. У місті пошкоджені підприємства, дитячий садочок, школа, церква. Понівечені 2 приватні будинки і 5 авто.

Наслідки російської атаки
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки російської атаки

На щастя, минулося без загиблих і постраждалих.

Вранці оборонці неба збили в області ворожий БпЛА.
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