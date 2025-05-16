Російські війська вчергове атакували Дніпропетровщину. Зокрема у Нікополі ворог пошкодив дитсадок, церкву та підприємства.
Про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.
Вночі та вранці ворог тероризував Нікопольщину – райцентр і Магранецьку громаду. Застосовував FPV-дрони, та найбільше – РСЗВ "Град".
Тільки по Нікополю російська армія випустила півсотні снарядів. У місті пошкоджені підприємства, дитячий садочок, школа, церква. Понівечені 2 приватні будинки і 5 авто.
На щастя, минулося без загиблих і постраждалих.
Вранці оборонці неба збили в області ворожий БпЛА.