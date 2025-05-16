Мерц анонсував схвалення нового пакету санкцій проти Росії 20 травня

Це буде 17-те розширення обмежень з боку Євросоюзу.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Рада Європейського Союзу погодить новий пакет санкцій проти Росії на засіданні 20 травня.

Як зазначив політик у своєму дописі в мережі X, 17-те розширення обмежень проти країни-агресора вже готове до ухвалення. Пакет зосереджується на боротьбі військовою машиною Кремля, зокрема так званим "тіньовим флотом", який приносить Москві кошти на продовження бойових дій.

За словами Мерца, приїзд Президента України Володимира Зеленського до Туреччини у четвер був "великою поступкою". Натомість російський диктатор Путін, проігнорувавши потенційні перемовини у Стамбулі, "поставив себе у незручне становище".