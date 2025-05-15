Суд продовжив арешт Шуфричу до липня

Крім того, слідчий ізолятор має забезпечити нардепу лікування в медичному закладі.

15 травня Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід народному депутату Нестору Шуфричу, передає «Суспільне».

Шуфрича продовжать тримати під вартою до 13 липня включно.

За словами адвоката депутата Віктора Карпенка, суд зобов’язав слідчий ізолятор забезпечити Шуфричу лікування в медичному закладі. Йдеться про доставку під конвоєм на кілька годин без госпіталізації.

Напередодні, 14 травня, суд не зміг визначитися щодо продовження чи зміни запобіжного заходу. Перед засіданням депутат заявив, що підготовче засідання, яке тривало дев’ять місяців, доведеться починати спочатку через заміну головуючого судді. Він назвав це "затягуванням процесу".

Колегія суддів пояснила, що заміна пов’язана з відрядженням судді до Польщі до 17 травня.

Справа Нестора Шуфрича