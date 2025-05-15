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Зеленський: Україна юридично не визнає окуповані території Росією

Президент підкреслив, що обговорювати це не будуть. 

Зеленський: Україна юридично не визнає окуповані території Росією
Фото: скрин відео Суспільне

Україна не визнає окуповані території російськими. І Крим теж. 

Обговорювати територіальні питання не будуть, бо це порушить Конституцію. Про це Володимир Зеленський сказав на брифінгу в Туреччині. 

"Питання територій, що з ними, що відбувається, яким чином відновлювати територіальну цілісність, які гуманітарні кризи на наших тимчасово окупованих територіях – ми готові, хочемо, нам це потрібно. Моя непохитна позиція: юридично ми не визнаємо всі наші окуповані територіями російськими", – сказав він. 

  • Росія на переговорах 2022-го року вимагала від України відмовити від окупованих територій. Ця ж позиція в неї збереглася досі. 
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