Зеленський: Україна юридично не визнає окуповані території Росією

Президент підкреслив, що обговорювати це не будуть.

Україна не визнає окуповані території російськими. І Крим теж.

Обговорювати територіальні питання не будуть, бо це порушить Конституцію. Про це Володимир Зеленський сказав на брифінгу в Туреччині.

"Питання територій, що з ними, що відбувається, яким чином відновлювати територіальну цілісність, які гуманітарні кризи на наших тимчасово окупованих територіях – ми готові, хочемо, нам це потрібно. Моя непохитна позиція: юридично ми не визнаємо всі наші окуповані територіями російськими", – сказав він.