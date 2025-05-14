Суд переніс засідання з переобрання запобіжного заходу для Шуфрича

Шевченківській райсуд Києва 14 травня не зміг визначитись із заміною або продовженням запобіжного заходу для нардепа Нестора Шуфрича і переніс засідання на 15 травня, Суспільне.
Перед початком розгляду справи Шуфрич заявив, що підготовче судове засідання до розгляду справи по суті, яке тривало 9 місяців, доведеться починати заново, адже головуючого суддю замінили і назвав це "затягуванням" процесу.
Колегія з суддів зазначила, що головуючого суддю замінили, оскільки попередній до 17 травня перебуває у службовому відрядженні у Польщі.
Захист Шуфрича попросив суд перенести засідання і "просто дочекатись" головуючого суддю.
Суд надав захисникам нардепа документи про авторозподіл на призначення нового головуючого та відрядження попереднього судді, але ті заявили, що цих документів їм недостатньо для того. У результаті адвокати Шуфрича клопотали про відкладення засідання, відводі нового головуючого судді, й назвали авторозподіл "незаконним".
Вони вважають, що попереднього головуючого суддю усунули від справи навмисно, тому що той нібито міг замінити тримання під вартою на домашній арешт, а також ухвалити рішення про можливість застави.
Суд відмовив у відводі головуючого судді.
Водночас прокурори просили продовжити для Шуфрича тримання під вартою без можливості внесення застави ще на 60 діб.
Суд прийняв рішення перенести засідання у справі нардепа на четвер, 15 травня.
Справа Шуфрича
- До нардепа прийшли із обшуками 15 вересня 2023. Тоді ж у нього знайшли "колорадські" стрічки та російські медалі, документи про "автономію" Донецької і Луганської областей із його підписом.
- Того ж дня нардеп отримав підозру у держзраді, і його відправили під варту без права внесення застави.
- Через декілька днів Верховна Рада звільнила Шуфрича з посади голови Комітету з питань свободи слова.
- У квітні 2024-го помічника нардепа Шуфрича затримали за підозрою у фінансуванні Росгвардії у Криму.