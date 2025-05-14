Суд переніс засідання з переобрання запобіжного заходу для Шуфрича

Шевченківській райсуд Києва 14 травня не зміг визначитись із заміною або продовженням запобіжного заходу для нардепа Нестора Шуфрича і переніс засідання на 15 травня, Суспільне.

Перед початком розгляду справи Шуфрич заявив, що підготовче судове засідання до розгляду справи по суті, яке тривало 9 місяців, доведеться починати заново, адже головуючого суддю замінили і назвав це "затягуванням" процесу.

Колегія з суддів зазначила, що головуючого суддю замінили, оскільки попередній до 17 травня перебуває у службовому відрядженні у Польщі.

Захист Шуфрича попросив суд перенести засідання і "просто дочекатись" головуючого суддю.

Суд надав захисникам нардепа документи про авторозподіл на призначення нового головуючого та відрядження попереднього судді, але ті заявили, що цих документів їм недостатньо для того. У результаті адвокати Шуфрича клопотали про відкладення засідання, відводі нового головуючого судді, й назвали авторозподіл "незаконним".

Вони вважають, що попереднього головуючого суддю усунули від справи навмисно, тому що той нібито міг замінити тримання під вартою на домашній арешт, а також ухвалити рішення про можливість застави.

Суд відмовив у відводі головуючого судді.

Водночас прокурори просили продовжити для Шуфрича тримання під вартою без можливості внесення застави ще на 60 діб.

Суд прийняв рішення перенести засідання у справі нардепа на четвер, 15 травня.

Справа Шуфрича