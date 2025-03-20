Шуфричу продовжили запобіжний захід у виляді тримання під вартою

Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід нардепу від забороненої ОПЗЖ Несторові Шуфричу у вигляді тримання під вартою до 18 травня, передає "Суспільне".

Шевеченківський районний суд Києва розглянув клопотання щодо продовження запобіжного заходу нардепу Нестору Шуфричу.

Прокурори клопотали продовжити запобіжний захід Шуфричу у вигляді тримання під вартою на 60 днів. Адвокати просили відмовити у цьому клопотанні і замінити тримання під вартою на домашній арешт.

Нестор Шуфрич заявив про відсутність злочину в його справі та неправильній кваліфікації подій в обвинувальному акті та просив відмовити у клопотанні прокурорів. Прохання зміни запобіжного заходу Шуфрич пояснив можливістю працювати як народний депутат України.

Справа Шуфрича