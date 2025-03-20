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Шуфричу продовжили запобіжний захід у виляді тримання під вартою

Шуфрича триматимуть під вартою до 18 травня.

Шуфричу продовжили запобіжний захід у виляді тримання під вартою
Нестор Шуфрич у суді
Фото: Суспільне

Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід нардепу від забороненої ОПЗЖ Несторові Шуфричу у вигляді тримання під вартою до 18 травня, передає "Суспільне". 

Шевеченківський районний суд Києва розглянув клопотання щодо продовження запобіжного заходу нардепу Нестору Шуфричу. 

Прокурори клопотали продовжити запобіжний захід Шуфричу у вигляді тримання під вартою на 60 днів. Адвокати просили відмовити у цьому клопотанні і замінити тримання під вартою на домашній арешт.

Нестор Шуфрич заявив про відсутність злочину в його справі та неправильній кваліфікації подій в обвинувальному акті та просив відмовити у клопотанні прокурорів. Прохання зміни запобіжного заходу Шуфрич пояснив можливістю працювати як народний депутат України.

Справа Шуфрича

  • До нардепа прийшли із обшуками 15 вересня 2023. Тоді ж у нього знайшли "колорадські" стрічки та російські медалі, документи про "автономію" Донецької і Луганської областей із його підписом.
  • Того ж дня нардеп отримав підозру у держзраді, і його відправили під варту без права внесення застави.
  • Через декілька днів Верховна Рада звільнила Шуфрича з посади голови Комітету з питань свободи слова.
  • У квітні 2024-го помічника нардепа Шуфрича затримали за підозрою у фінансуванні Росгвардії у Криму.
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