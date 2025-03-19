Єрмак і безпекові радниками лідерів країн G7 обговорили гарантії безпеки і підтримку України

«Нейтральний статус – не опція. Україна має стати частиною систем колективної безпеки або розбудувати потужні Збройні сили», - наголосив глава ОПУ.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів онлайн-розмову з радниками з питань національної безпеки лідерів країн G7.

За словами Єрмака, ішлося про підтримку міжнародних зусиль для припинення війни Росії проти України.

«Поінформував партнерів про результати міжнародних консультацій у Джидді та позитивну динаміку, яку принесла українсько-американська зустріч. Обидві сторони продемонстрували конструктивний підхід до пошуку шляхів досягнення миру. Високо цінуємо зусилля США та особисто Президента Трампа», - зазначив глава ОПУ.

Також Єрмак і безпекові радники окремо обговорили питання гарантій безпеки для України.

«Нейтральний статус – не опція. Україна має стати частиною систем колективної безпеки або розбудувати потужні Збройні Сили. Пришвидшений вступ до ЄС – це не лише стратегічна мета, а й необхідність для зміцнення європейської та глобальної безпеки», - наголосив Єрмак.

Він додав, що у розмові з радниками лідерів G7 торкнулися теми компенсаційних механізмів та відповідальності Росії за руйнування й втрати, завдані Україні.

«Понад усе ми прагнемо миру. Але наші «червоні лінії» незмінні – ми не торгуємо ані територіями, ані суверенітетом. Радники країн G7 підтвердили підтримку України та готовність сприяти реалізації наших ініціатив, спрямованих на досягнення справедливого миру», - підсумував Єрмак.