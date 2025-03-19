Розвідники підрозділу "Артан" отримали партію дронів та РЕБ від "Української команди"

Волонтерський штаб «Українська команда» передав партію FPV-дронів та систему РЕБ розвідникам підрозділу «Артан» на один з найгарячіших напрямків фронту. Про це повідомляється на Facebook-сторінці «Української команди».

«Передали партію FPV-дронів та систему РЕБ спецпідрозділу «Артан» ГУР МО України. Ці хлопці – добровольці. Переважно – спортсмени. В тому числі всесвітньо відомі, чемпіони Європи та світу. Вони звільняли Київщину та Харківщину, боронили Донеччину. Завдяки їм, зокрема, було розблоковано зерновий коридор. І сьогодні вони знаходяться на найгарячіших напрямках фронту», - йдеться у повідомленні «Української команди».

Раніше повідомлялося, що «Українська команда» з початку повномасштабного вторгнення передала бійцям на передову понад 3100 дронів, більше 80 авто, десятки станцій РЕБ, ретранслятори і катапульти для БпЛА та багато іншого. Загалом майже 1720 тонн вантажів загальною вартістю майже півмільярда гривен.