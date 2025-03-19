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Розвідники підрозділу "Артан" отримали партію дронів та РЕБ від "Української команди" Пресреліз

Хлопці знаходяться на найгарячіших напрямках.

Розвідники підрозділу "Артан" отримали партію дронів та РЕБ від "Української команди"

Волонтерський штаб «Українська команда» передав партію FPV-дронів та систему РЕБ розвідникам підрозділу «Артан» на один з найгарячіших напрямків фронту. Про це повідомляється на Facebook-сторінці «Української команди».

«Передали партію FPV-дронів та систему РЕБ спецпідрозділу «Артан» ГУР МО України. Ці хлопці – добровольці. Переважно – спортсмени. В тому числі всесвітньо відомі, чемпіони Європи та світу. Вони звільняли Київщину та Харківщину, боронили Донеччину. Завдяки їм, зокрема, було розблоковано зерновий коридор. І сьогодні вони знаходяться на найгарячіших напрямках фронту», - йдеться у повідомленні «Української команди».

Раніше повідомлялося, що «Українська команда» з початку повномасштабного вторгнення передала бійцям на передову понад 3100 дронів, більше 80 авто, десятки станцій РЕБ, ретранслятори і катапульти для БпЛА та багато іншого. Загалом майже 1720 тонн вантажів загальною вартістю майже півмільярда гривен.

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