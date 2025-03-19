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Атака російських дронів по Україні: міністр оборони Німеччини заявив, що Путін грає в ігри з перемир’ям

Борис Пісторіус переконаний, що настане час, коли Трампу доведеться реагувати на такі дії Путіна.

Атака російських дронів по Україні: міністр оборони Німеччини заявив, що Путін грає в ігри з перемир’ям
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що очільник Кремля Путін "грає в ігри" з перемир’ям в України на тлі того, як армія РФ атакувала дронами українські міста після розмови Путіна з президентом США Дональдом Трампом, передає "Європейська правда".

Він вказав, що після розмови Трампа з Путіним атаки РФ на українські міста "анітрохи не послабли". "Путін грає в ігри", – зазначив німецький міністр.

За його словами, американський президент "несе відповідальність за одну з найбільших націй світу".

"І я абсолютно переконаний, що настане час, коли йому доведеться реагувати", – додав Пісторіус.

Міністр також назвав "неприйнятним" наполягання Кремля на тому, що "ключовою умовою" миру є повне припинення західної військової та розвідувальної підтримки української армії.

За його словами, Путін має на меті перешкодити прихильникам Києва "надалі підтримувати Україну і дати їй можливість реально захистити себе, якщо відбудеться ще одна атака, під час або після припинення вогню".

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